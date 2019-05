La alcaldesa ha señalado que es “un placer” estar con tanta gente que hace la vida “más fácil y segura”. “Treinta años ya son años pero hemos cambiado, como dice la canción. Hemos cambiado y hemos progresado, y hemos ido avanzando en profesionalidad de los voluntarios. Ser voluntario no significa no saber, significa tener corazón, alma y voluntad de servicio y eso no es tan fácil de tener, y vosotros y vosotras lo tenéis”, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Zamora ha felicitado a los voluntarios porque su labor no se paga “de ninguna manera”. “Eso solo se puede agradecer, ya que cuando se os llama, vais a ir. Siempre tenemos cubierto el servicio de Protección Civil y hoy es vuestro día, es vuestro cumpleaños, es día de fiesta. La fiesta del corazón y de la seguridad en nuestra ciudad. Y para mí es un honor formar parte del Equipo de Voluntariado de Protección Civil de Ciudad Real”.

De su lado, el jefe de la Agrupación de Voluntariado, José Luis Espadero, ha valorado los 30 años de existencia de Protección Civil. “Hace 30 años que el Ayuntamiento de Ciudad Real hizo un llamamiento a los ciudadanos para crear algo que se dio en llamar ‘Agrupación de Voluntarios’ y los que atendimos la llamada no teníamos ni idea de lo que era aquello”.

“Empezamos con una camiseta, literal, sin vehículos, íbamos a los vehículos andando, no teníamos materiales, y poco a poco, con el apoyo del Ayuntamiento se han ido consiguiendo estas cosas, que eran muy necesarias y que fueron dando la identidad que hoy podemos llegar a tener”, ha argumentado.

RECONOCIMIENTOS

En el acto se ha hecho entrega de la Medalla de plata con distintivo azul al mérito de Protección Civil al Bombero Rafael Moraleda Sánchez, por su profesionalidad contrastada durante 32 años de servicio, por la constante actualización mediante cursos de formación y visitas a parques de bomberos nacionales y extranjeros. Y además por sus labores humanitarias en “Bomberos sin fronteras” tras el tsunami en Sumatra y el terremoto de Haití.

También al Policía Local José Julián Pérez Carrasco, por la meritoria actuación realizada durante un incendio en la calle Calatrava de nuestra ciudad en colaboración con otro policía local y policía nacional consiguiendo rescatar a un matrimonio de ancianos.

Otras dos Medallas de Plata con distintivo azul al mérito de Protección Civil se han entregado al inspector de Policía José Blasco Rodríguez y al policía nacional Evaristo Sánchez Delgado, por la meritoria actuación realizada el día 1 de abril de 2018 practicándole la reanimación cardiopulmonar a un ciudadano que se encontraba en parada cardiorespiratoria en un local de ocio de nuestra capital, consiguiendo que sobreviviera.

También se ha entregado la Medalla de bronce con distintivo azul a la constancia de Protección Civil por su permanencia por más de 20 años al voluntario de la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil Ciudad Real, Alfonso Blanco Bernal.

Durante el acto de han entregado además metopas de agradecimiento al Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Ciudad Real, que ha recogido José Arrieta León, jefe de sección de Parques y Jardines; a Recuperaciones Colomer, recogida por su director gerente, José Enrique Colomer, y a la Guardia Civil, que ha recibido el Comandante Jefe de Operaciones, José Ignacio Coca.

EXPOSICIÓN DE MEDIOS

Durante todo el día se puede ver en la Plaza Mayor y en los Jardines del Prado una exposición de medios de Protección Civil para informar a la población y que conozcan los recursos tanto materiales como humanos que desde el Ayuntamiento y otras instituciones se disponen en situaciones de emergencia.

En la Plaza Mayor se ubicarán los recursos del Ayuntamiento: Policía Local, Parque de Bomberos y las distintas secciones de la Agrupación Municipal de la Voluntariado de Protección Civil. En los Jardines del Prado están presentes Policía Nacional, Guardia Civil, INFOCAM / GEACAM, Agentes Medioambientales, SESCAM, Cruz Roja, AMAUR y Protección Ciudadana de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.