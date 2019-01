El PSOE de la localidad ciudadrealeña de Alcázar de San Juan está “orgulloso” de que Rosa Melchor vuelva a ser su candidata en las próximas elecciones municipales del 26 de mayo. Gonzalo Redondo , secretario general del PSOE alcazareño, ha explicado que aquellos municipios de más de 20.000 habitantes donde gobierna un alcalde socialista tiene posibilidad de no tener un proceso de primarias, caso de Alcázar.

Ningún afiliado ha solicitado primarias, “lo que quiere decir que Rosa Melchor es la candidata de todos los socialistas. Es algo que nos llena de orgullo”, puesto que “viene a ratificar el trabajo que los compañeros están realizando en el Ayuntamiento”, ha dicho Redondo.

En sus palabras, ha destacado “el proyecto que los socialistas quieren para esta ciudad. No queremos presentar un proyecto de Rosa Melchor ni de los socialistas, sino de los alcazareños”.

Por tanto, ha invitado a Melchor “a presentar la mejor candidatura posible, que sé que lo va a hacer, y que siga marcando la hoja de ruta del Ayuntamiento en Alcázar de San Juan”, ha dicho. “Los socialistas sabemos cuáles son los problemas de los ciudadanos de Alcázar y éstos tienen que valorar la gestión del equipo de Gobierno”, ha reiterado.

El proyecto socialista para Alcázar “es el más sólido de los que se presentarán, porque será el más solvente. Si vemos a nuestro alrededor, el resto de partidos que ahora mismo están en la oposición se preocupan por ir en confluencia o no, con qué nombre nos presentamos nosotros somos el PSOE, tenemos unos principios, tenemos unos valores, entendemos que hay una forma de gobernar y por eso confiamos en nuestra candidata”.

MELCHOR: “SEGUIMOS TRABAJANDO CON LA MISMA FUERZA”

Por su parte, Rosa Melchor ha comenzado dando las gracias “a todos y cada uno de los militantes que con esta no recogida de firmas respaldan la confianza que hace cuatro años depositaron en mí para volver a encabezar la candidatura”. Su proyecto político lo ha calificado como el que “más ha hecho crecer a esta ciudad, sin que haya que reprochar ningún caso de corrupción durante estos años”, ha dicho.

Han sido cuatro años “complicados por la crisis económica y la mala gestión del único gobierno de derechas que ha tenido Alcázar. Lo que nos dejó en las arcas no era muy esperanzador, pero a pesar de ello, en ningún momento los nueve concejales nos vinimos abajo, sino todo lo contrario. Con aquella misma fuerza en la que nos asentamos en el año 2015, seguimos trabajando”.

Esos cuatro “duros años” previos a su entrada en el gobierno, “no nos hicieron en ningún momento venirnos abajo, pero nos hemos transformado y ahora estamos en un momento totalmente distinto para la ciudad. Ahora, me gustaría conseguir el respaldo mayoritario de los alcazareños, porque con ese respaldo seremos capaces de seguir trabajando juntos para conseguir de Alcázar una ciudad más próspera”.

Ha explicado que “cuando se toma una decisión así, tiene que ver mucho el plano personal, ya que es una enorme responsabilidad que me emociona y me hace sentir que el peso que han depositado los militantes en nosotros es el mismo que tanto militantes como ciudadanos depositaron hace cuatro años. Llegamos a la reelección con los deberes hechos, unos deberes que se puede demostrar de forma objetiva cómo se ha ido avanzando”.

Las “enormes dificultades económicas que había”, como ha dicho, “las tuvimos que salvar con sólo nueve concejales en una corporación de 21, y sin embargo hemos sido capaces de salir adelante haciendo cosas tan increíbles como reducir el desempleo, estando por debajo del 19%, en una tasa que en Alcázar llegó a estar cerca del 29%”. Además de eso, “hay muchas cuestiones que de forma global hemos mejorado”, ha destacado la candidata socialista.

Los alcazareños “debemos a los bancos un 38% menos de lo que debíamos cuando llegamos al Gobierno”, ha destacado. En 2014, “cada vecino de Alcázar debía 485 euros a las entidades bancarias; en la actualidad, se deben sólo 300 euros. Eso lo hemos conseguido a base de trabajo”.

Melchor ha ofrecido durante el encuentro con los medios de comunicación más datos, “como haber resuelto el problema con los proveedores”. Ha defendido que cuando en junio de 2015 se hicieron cargo de las cuentas, “teníamos un retraso de pagos en compañías grandes de un año. Ese año se ha reducido en cuatro veces, y ahora son tres meses. Y así podría seguir con innumerables ejemplos que hacen que lleguemos a este momento con los deberes hechos y con la capacidad de mirar a los vecinos a los ojos y pedirles su voto”.

Ha sacado a la luz un asunto “que me interesa tanto o más como es que veníamos de una situación de enorme crispación, en la que había una división dentro del pueblo y no había una convivencia pacífica, una convivencia normal que hemos conseguido ahora. En el propio Ayuntamiento no hay límite en el aforo de los vecinos que nos acompañan en los plenos”, ha explicado.

También ha puesto otro ejemplo: la televisión pública “no es mía, sino que es del pueblo, es de todos. No solamente hay muchos más programas diversos, sino que los propios portavoces tienen una entrevista mensual que se emite”.

LA CLAVE PARA MELCHOR: “TRABAJO, TRABAJO Y TRABAJO”

La prueba “más evidente” de ello es la aprobación de los tres presupuestos de estos años, el primero con el apoyo de IU, el segundo con la abstención del PP y el tercero con el apoyo de Equo. “Hemos trabajado con capacidad de escucha, que nos ha hecho trabajar por el mantenimiento del municipio”, ha recordado Melchor.

Llegado este punto, ha explicado que “cuando tuve la ocasión de tomar la decisión de presentarme o no a la reelección, otra de las cuestiones que me planteé era qué creía que habíamos hecho estos años. Me respondí con trabajo, trabajo y trabajo al servicio del Grupo Socialista de Alcázar y de todos los vecinos”.

COMPAÑEROS DE CANDIDATURA

Sobre sus compañeros en la candidatura, ha dicho que “los procesos están establecidos con los reglamentos federales y tienen marcados unos plazos. Habrá que hacer alguna incorporación y estoy expectante porque haya que hacerlo, ojalá se incremente el número de concejales, pero estamos en esa elaboración”, ha concluido Melchor.