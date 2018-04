Para el alcalde de Almadén, la postura del PP en las Cortes es una muestra más “de su indiferencia con los vecinos de Almadén y Puertollano”, y por ello pide al Presidente del PP de Almadén, que llame a sus diputados regionales y nacionales y les diga qué piensan hacer, “pues no vamos a consentir que no se ponga ya una cantidad razonable sobre la mesa”, afirma Ramiro.

Almadén (Ciudad Real), 23 de abril de 2018.- El secretario General del PSOE de Almadén y alcalde de la localidad, Siro Ramiro, ha manifestado acerca de la aprobación de la PNL a favor del trazado sur de la A-43, presentada por el grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, en cuyo debate, además, Ramiro estuvo presente, que “ha sido un paso obligado tras ver de nuevo la indiferencia del Gobierno nacional de Rajoy, de la señora Cospedal y de los dirigentes del PP provincial de Ciudad Real”.

Al hecho de que no aparezca ni un céntimo para este trazado en los Presupuestos Generales del Estado, explica el dirigente socialista, se suma que la vía no haya sido ejecutada conforme “a las cantidades irrisorias aparecidas en presupuestos pasados”, critica Siro Ramiro.

Para el alcalde socialista, no cabe duda que “hay una falta de compromiso por parte del PP, con las Comarcas de Puertollano y Almadén”, en la medida que los PGE “pasan” de la provincia de Ciudad Real, pero sobre todo, señala Ramiro, de un asunto tan importante como es esta autovía.

Siro Ramiro critica por tanto que el PP volviera a “dar la sorpresa” de no apoyar la PNL con su abstención, y valora la defensa “inteligente” que hizo de la proposición el diputado regional del PSOE, Miguel González Caballero e incluso el diputado de Podemos, lo cual sin embargo, lamenta Siro Ramiro no fue suficiente para que el diputado del PP, el señor Lucas- Torres, “quien fue delegado de la Junta diera mil vueltas para no contestar nada, y hablara de otras carreteras que no tienen nada que ver con la que demandamos, haciendo incluso un brindis al sol para al final abstenerse”.

Para el alcalde de Almadén, la postura del PP en las Cortes es una muestra más “de su indiferencia con los vecinos de Almadén y Puertollano”, y por ello pide al Presidente del PP en la localidad, que llame a sus diputados regionales y nacionales y les diga qué piensan hacer, “pues no vamos a consentir que no se ponga ya una cantidad razonable sobre la mesa”, afirma Ramiro.

Más si cabe, señala el alcalde socialista, si se tiene en cuenta que existe desde hace más de 10 años un acuerdo social y político entorno a la infraestructura, que si bien por la crisis no se pudo continuar, “ahora que al PP que se le llena la boca hablando de recuperación económica, debería hacerse posible, en lugar de salir con un tercer trazado”.

Y es que de no hacerse realidad el trazado sur de la autovía, las Comarcas pertenecientes a tres regiones distintas, “estarían abocadas al más hostil de los olvidos”, lamenta el socialista, por ello anuncia que se pedirá una nueva reunión al Ministro de Fomento y que “si se tiene que llamar a la ciudadanía para que exprese su indignación se hará”, advierte para finalizar Siro Ramiro.