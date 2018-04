Recuerda que el Gobierno de Castilla-La Mancha ya está aplicando medidas excepcionales que hasta el momento no se habían puesto en marcha para encontrar cuanto antes una solución.

Ciudad Real, 4 de abril de 2018.- El secretario de Organización del PSOE en la provincia de Ciudad Real, José Manuel Bolaños, ha manifestado que dirigentes como la diputada regional del Partido Popular, Lola Merino, conocen bien el problema de la superpoblación de conejos porque ya existía en la anterior etapa de gobierno de Dolores de Cospedal y “tuvo oportunidad de solucionarlo, pero sin embargo no hizo nada”.

Por ello, el dirigente socialista ha pedido a Merino que “deje de hacer demagogia sobre este asunto que afecta al campo y a los agricultores y que deje de buscar responsables”, pues señala que lo único que cabe en este asunto es buscar una solución, añadiendo que el Gobierno de Emiliano García-Page en ningún momento ha dicho que ésta no exista.

De hecho, según ha explicado Bolaños, el Gobierno regional ya está aplicando medidas excepcionales que hasta el momento no se habían puesto en marcha y falta ver si funcionan, pero siempre trabajando de mano del sector experto para encontrar cuanto antes una solución.

Además, el secretario de Organización socialista no entiende que los dirigentes del PP no hayan pedido ya ayuda a Mariano Rajoy, pues entiende que es el Ministerio de Agricultura “el que tiene que dar autorización a los cazadores para actuar en los taludes de las autovías y en las vías férreas, que es donde mayor superpoblación de conejos hay y donde el Gobierno regional no tiene ninguna competencia”.

“Más y mejor agricultura”

Por otro lado, Bolaños ha destacado que desde que García-Page asumió la Presidencia de Castilla-La Mancha tiene “más agricultura y una mejor gestión de los recursos agrícolas”.

Afirma que el Gobierno regional cumple los plazos de los pagos agrícolas, y pone como ejemplo al sector de jóvenes agricultores, con los cuales -ha dicho- el Ejecutivo de Castilla-La Mancha está al día en pagos.

Y sobre este colectivo Bolaños ha añadido que en la presente legislatura se han incorporado más del doble de jóvenes agricultores que en toda la pasada legislatura con Cospedal, muchos de ellos mujeres, y ello no ha impedido que la región dé las órdenes de pago en la mitad de tiempo que lo hacía el anterior gobierno del PP y también por debajo de la media nacional”.

Para finalizar, el responsable de Organización del PSOE de Ciudad Real a acusado a Merino de “no defender bien ni a sus mujeres rurales ni al sector agrícola y ganadero en general, pues un partido que está con la gente del campo es el que defiende su bien más preciado, el agua, ese que por enésima vez va a ser trasvasado al Levante con la complicidad de los dirigentes del PP de nuestra provincia”.