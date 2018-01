La portavoz del Grupo socialista, Blanca Fernández, ha querido dejar hoy muy claro que contratar médicos con titulación universitaria sin homologación “es una práctica legal y habitual permitida por el Ministerio de Sanidad que se realiza no solo en Castilla-La Mancha sino en la práctica totalidad de las comunidades autónomas de nuestro país porque hay déficit severo de especialistas al menos en 10 regiones de España”.

Salía al paso así Fernández de la noticia aparecida en un medio de comunicación sobre la denuncia realizada por el jefe de servicio de Ginecología del hospital de Puertollano sobre la contratación de tres facultativos venezolanos y uno argentino, que ha sido utilizada por los portavoces del PP para atacar la gestión sanitaria del gobierno regional.

Para la portavoz socialista, si los ‘populares’ piden la dimisión del consejero de Sanidad por estas contrataciones “deberían ser coherentes y pedir también las dimisiones de la ministra de Sanidad que las autoriza y de los consejeros de salud de las comunidades autónomas donde gobiernan que hacen lo mismo que en nuestra región”.

Fernández también quiso tranquilizar a los ciudadanos señalando que estos médicos, que no cuentan con titulación homologada, realizan su trabajo correctamente aquí y en el resto de los servicios sanitarios de nuestro país, “refuerzan las consultas y no operan ya que las operaciones las realizan ginecólogos que si cuentan con esa homologación”.

Lo que si criticó la responsable socialista es que el actual jefe de servicio de Ginecología del hospital de Puertollano, que también lo era con Cospedal, “denuncie ahora que se contraten profesionales y se refuerce un servicio pero no dijera nada y no denunciase, cuando en la anterior legislatura, se despedían a médicos o se recortaba en sanidad. Parece que su denuncia responde a otras motivaciones que van más allá de las sanitarias”, sentenció.

Falta de profesionales por la supresión de plazas MIR por Cospedal

El problema explicó la portavoz del Grupo socialista es que existe una falta de profesionales muy importante por los recortes que se produjeron en toda España con el ejecutivo del PP para formar médicos especialistas, los denominados MIR “y que fueron especialmente graves en nuestra región”.

Fernández recordó que Cospedal recortó un 70 por ciento los fondos para formación de MIR en Castilla-La Mancha. “Formar a un médico especialista supone 6 años y por ello ahora no contamos con profesionales sanitarios suficientes ni en ginecología ni de otras especialidades y se tienen que contratar médicos de otras nacionalidades”.

No es que el Sescam no quiera contratar, indicó la diputada socialista, “sino que no puede contratar porque no hay”. Y señaló que el actual gobierno de Emiliano García-Page, en lo que va de legislatura ha convertido a nuestra región en la comunidad que más ha aumentado la oferta de plazas de formación sanitaria especializada y ha aumentado la inversión sanitaria pública por habitante muy por encima de la media del presupuesto. “Hoy se destina un 15,6 por ciento más y 400 millones de euros más que lo que destinó Cospedal a la sanidad pública”.

“Poca vergüenza del PP que se dedican todos los días a alarmar”

Blanca Fernández también quiso mostrar su indignación por la “poca vergüenza de los dirigentes del PP que todos los días a alarmar a los ciudadanos sobre un sistema sanitario que el gobierno de Emiliano García-Page está curando de la herida de muerte que le asestó Cospedal”.

Para la portavoz del Grupo socialista los ‘populares’ de Cospedal, que ahora se han convertido en defensores de la sanidad pública, son los mismos que la destrozaron cuando gobernaron. En este sentido recordó que el anterior ejecutivo “quiso privatizar hospitales y cambiarlos a cambio de asfalto; cerró urgencias nocturnas, despidió a 3.000 profesionales sanitarios y quiso despedir a otros 4.000, aquellos; acumulaba enfermos de cáncer en los pasillos e incluso facturaron los servicios sanitarios a una fallecida por el hecho de ser extranjera”.

Para Fernández, los portavoces del PP lo que tendrían que hacer “es pedir perdón por todo el daño que hicieron y dejar de alarmar” y además “pedir a Montoro que no amenace con recortar un 50 por ciento las partidas de ámbito social mientras Cospedal apuesta por aumentar un 80 por ciento el gasto en Defensa”

Pactos en financiación autonómica y agua

Preguntada por las negociaciones para llegar a algún acuerdo a nivel nacional en materia de financiación o agua, la portavoz del Grupo socialista indicó que estos son dos asuntos esenciales para Castilla-La Mancha.

Sobre la financiación señaló que nuestra comunidad autónoma está “infrafinanciada y todos los años deja de percibir cerca de 1.200 millones de euros por este motivo”. Fernández afirmó que habría incluso que comprobar que parte de la deuda de nuestra comunidad autónoma se debe a esa infrafinanciación.

En materia de agua aseguró que hay que llegar acuerdos que solucionen los problemas y más con la situación en la que se encuentra la cabecera del Tajo. “Y como PSOE de Castilla-La Mancha vamos a defender, como siempre, el agua para nuestros regantes, agricultores, nuestros municipios, sin egoísmo y con solidaridad pero con inteligencia porque somos una tierra esquilmada en materia hídrica”, concluyó.