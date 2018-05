Maestre, que ha comparecido en rueda de prensa en la sede del PSOE DE Ciudad Real, se ha mostrado “sorprendida” por la actitud previa de la viceportavoz del PP, Lola Merino, que no se pronunció mientras la expresidenta regional, María Dolores de Cospedal, derivaba a la sanidad privada, según la socialista, y dejó de publicar las listas de espera.

En cambio, a su juicio, el presidente regional, “Emiliano García-Page, lo primero que hizo fue un ejercicio de transparencia y comenzó a publicarlas, de forma que se puede comprobar que se ha pasado de los 143.000 ciudadanos que estaban esperando con el PP a los 96.000 actuales”.

No obstante, la portavoz del PSOE no ha querido entrar en una guerra de datos y ha asegurado que lo importante para el Gobierno regional es seguir reduciendo esas cifras, para lo que se ha aumentado en un 20 por ciento per cápita la inversión, lo que permitirá la contratación de 3.000 profesionales sanitarios y el plan de renovación tecnológica.

1.200 JÓVENES MAS EN El CAMPO

En otro orden de cosas, la vicesecretaria regional del PSOE ha recordado que gracias al Gobierno autonómico hay 1.200 jóvenes más trabajando en el campo que cuando se inició la legislatura, favoreciendo así la renovación generacional.

Además, ha recordado que la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha dispuesto 23,3 millones de euros para este programa a los que hay que sumar los 3 millones del Plan de Desarrollo Rural, “por lo que se sigue trabajando, ya que García-Page está empeñado en llegar a los 2.500 jóvenes agricultores nuevos”.

Por el contrario, se ha preguntado qué hace el PP mientras el PSOE trabaja ya que “el Gobierno está sumido en la indolencia mientras se ha sabido que habrá un importante recorte de fondos europeos como consecuencia del Brexit y estos suponen el 30% de la renta de nuestros agricultores y ganaderos”, ha concluido.