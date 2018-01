La portavoz del Grupo socialista, Blanca Fernández, ha lamentado el nerviosismo creciente en el que están instalados los dirigentes del PP motivado por la falta de candidato, por la vuelta de los juicios por los casos de corrupción que les afectan y por los malos resultados que les auguran las diferentes encuestas. Todo esto, argumentó Fernández, “les está llevando a incrementar, en todas sus ruedas de prensa, sus insultos contra el presidente de Castilla-La Mancha”.

Y es que, indicó la portavoz del Grupo socialista, en el PP regional están practicando el conocido juego de las sillas “pero al revés porque nadie quiere sentarse, nadie quiere ser el candidato”, por lo que consideró muy factible que, como ocurriera hace unos años, al final los ‘populares’ opten por traer un “paracaidista” para enfrentarse al presidente García-Page.

Pero lo más grave no es solo la falta de candidato para las próximas elecciones autonómicas, afirmó Fernández, sino la falta de proyecto político para nuestra región. “No están a la altura de lo que necesita Castilla-La Mancha”, sentenció.

“Otro mal día para los dirigentes del PP”

Por otra parte, la responsable socialista señaló que hoy es otro mal día para los dirigentes del PP porque el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, sigue recuperando la sanidad regional que tantos recortes sufrió con Cospedal. Y lo hace al visitar los nuevos TAC de Torrijos, Puertollano, Ciudad Real y Alcázar de San Juan.

“Es otro mal día como el que tienen cuando baja el desempleo, crecen las exportaciones o las empresas en la región porque resulta una pena que a los ‘populares’ les vaya mal cuando a Castilla-La Mancha le va bien”.

Sobre la situación de la sanidad regional, indicó que las “mentiras” que lanzan desde las filas del PP no las desmienten solo los socialistas sino que el propio sindicato de Enfermería (SATSE) ha dejado claro que, a pesar del pico de gripe no hay mucha gente esperando en las Urgencias de la región, “porque se contrata personal y se abren camas”. Y que las dificultades se están dando en el hospital de Toledo se producen porque no existe un nuevo hospital “que todos sabemos quien lo paralizó y quien lo ha empezado a reconstruir”.

Donde sí existen problemas importantes por la gripe, añadió, es en los hospitales de comunidades autónomas gobernadas por el PP como Madrid, Murcia, La Rioja, Segovia o Galicia, que están saturados.

Tensión interna en el PP por el agua

Por último, y preguntada por la información publicada por “El Mundo” en torno a la tensión interna en el seno del PP por la gestión del agua en nuestro país, Fernández indicó que responde a la falta de planificación hídrica por parte del gobierno de Rajoy “y es una muestra más de su incapacidad ante un asunto tan importante como este”.

Pero lo que nos importa en la región, indicó Fernández, es la posición que mantienen los dirigentes del PP de aquí “que solo apuestan por el Levante y Murcia. Lamentablemente nunca han defendido a nuestra tierra, ni a nuestro agua ni a nuestros agricultores”, concluyó.