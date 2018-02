Mora señala que los datos son elocuentes y hoy el número de beneficiarios de la dependencia ha aumentado un 48% y las prestaciones concedidas un 30% con respecto a la anterior legislatura Asegura que el Plan de Infraestructuras Sociales, que ha presentado hoy el presidente regional, servirá para reiniciar o abrir las 122 obras que esta materia fueron paralizadas o cerradas por Cospedal Afirma que a los socialistas les gustaría que Cospedal fuera la candidata a la Junta “pero se lo están pensando mucho porque en el PP saben que no es la mejor” Lamenta que Riolobos no se retracte sobre sus desafortunadas afirmaciones sobre los enfermos de ELA. Sobre los médicos con título sin homologar asegura que “no se como los consejeros de sanidad de CC AA del PP no llaman poniendo a caldo al PP de C-LM por cuestionar el sistema sanitario y la cualificación de las personas a las que se contrata”