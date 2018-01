En un comunicado, Abengózar ha incidido en que el hecho de “que no tengan homologado este título no significa que no estén formado en esa especialidad”, y por ello, entiende la portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, que “el anterior gerente del hospital de Valdepeñas con el PP a la sazón actual subdelegado del gobierno en la provincia de Ciudad Real hizo contrataciones de este tipo durante el gobierno de Cospedal”.

Además, la socialista ha acusado a los dirigentes del PP de la región de “cinismo”, porque “primero destruyen la sanidad pública castellano-manchega para después, cuando el gobierno de García-Page la está recuperándola, convertirse en sus máximos defensores”, y ha lamentado que se les hayan “olvidado los cuatro años de recortes que sufrió la sanidad pública de manos de Cospedal y del PP”.

Frente a ello, “desde que gobierna García-Page el presupuesto aumenta cada año, hasta alcanzar y superar la inversión por habitante del ejercicio 2010, un hecho que lleva las siglas de este gobierno y del PSOE, el verdadero defensor de una sanidad pública, universal, pero sobre todo, de calidad para todos los ciudadanos”, ha añadido.

Para Abengózar, “cuánto más trabaja este gobierno por recuperar la sanidad pública, más se enfadan los dirigentes del PP porque más se evidencian los brutales recortes que hicieron durante su mandato”, ha concluido.