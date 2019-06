Según este decreto, recogido por Europa Press, la entidad beneficiará de esta subvención es el Ayuntamiento de Puertollano, y se consideran como subvencionables el cien por cien de los costes en que incurra la entidad beneficiaría en esta materia.

No se considerarán subvencionables los gastos financieros, los tributos a excepción del Impuesto sobre el Valor Añadido que no sea susceptible de recuperación o compensación, la adquisición de bienes o realización de gastos que no sean estrictamente necesarios para el desarrollo del proyecto subvencionado, así como aquellos que puedan ser afectados al uso particular del beneficiario.