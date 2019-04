El Puente de Mayo es el momento perfecto para organizar una escapada familiar por La Mancha. Tiempo primaveral, pocos kilómetros de distancia para no cansarse demasiado, gastronomía al gusto de todos y una propuesta de viaje sugerente para todos los públicos. Recorrer los escenarios que inspiraron el Quijote, alimentados de historias -reales y no novelescas-, tradiciones, aventuras y desventuras, amores y desamores, es un plan redondo. Para los niños, que podrán entrar en contacto con lDesde hace veinte años Argamasilla de Alba, en Ciudad Real, celebra un evento único en la Plaza Alonso Quijano, próxima a la cárcel en la que Miguel de Cervantes engendró a una figura que trasciende el imaginario literario mundial. Es “El Quijote en la calle” y el próximo 8 de junio a las 22 horas celebra su XX edición representando algunos capítulos de esta novela de la mano de cientos de vecinos del pueblo que dan vida a esta obra universal en un evento único. No en vano, Argamasilla de Alba ha sido siempre lugar de peregrinación de estudiosos y amantes de la obra cumbre de Cervantes.

Organizado por el Área de Cultura y de Turismo del Ayuntamiento y la compañía Tiquitoc Teatro, destaca de esta espectacular representación el singular vestuario de los personajes y una genial puesta en escena. Solo así se puede adentrar el visitante en el alma del Quijote y revivir sus emocionantes aventuras, al tiempo que se disfruta de una deliciosa gastronomía, marcada por el queso y vino manchegos, en esta hermosa localidad. Más de un millar de personas acuden cada año a “El Quijote en la Calle” para no perder detalle de las andanzas de nuestro querido hidalgo.

Visitas imprescindibles

Para adentrarnos en la obra de Cervantes es imprescindible no solo contemplar esta impresionante representación, sino también conocer de primera mano algunos de los lugares de Argamasilla de Alba marcados por las andanzas del Quijote. Destaca así la Cueva de Medrano, lugar en el que estuvo preso y donde las musas le visitaron para concebir un personaje único, cuya motivación y aliento se centraron en dos problemas que nunca pasan de moda: el amor y las injusticias. La cueva guarda los rasgos inequívocos de la arquitectura tradicional manchega y se ha convertido en un auténtico “santuario laico” de nuestra literatura del Siglo de Oro, visitado por ilustres escritores como Azorín, Rubén Darío o Vargas Llosa para buscar la inspiración que llevó a Cervantes a concebir la obra cumbre de nuestra literatura.

En esta localidad, Cervantes conoció también a don Rodrigo de Pacheco, un hidalgo demente al cual habría tomado como modelo para la creación de su protagonista y cuya imagen se puede visitar en la Capilla de la Casa Pacheco a través de un cuadro exvoto dedicado a su figura, atribuida a la escuela del pintor cretense, El Greco.

Otras visitas de interés nos llevan a visitar el monumento de Avellaneda o las estatuas que Cayetano Hilario dedicó a los tres personajes principales de la novela, Don Quijote, Sancho Panza y Dulcinea; a la Iglesia de San Juan Bautista, al Pósito de la Tercia, a la Botica de los Académicos o al Castillo de Peñarroya, una fortaleza que abre camino al turista hacia las Lagunas de Ruidera, paisaje espectacular y único en la Península Ibérica, declarado Parque Natural en 1979.

Rutas de ensueño

No faltan las visitas teatralizadas, los circuitos de aventura por la zona, ni la recién inaugurada ruta “País del Quijote, Ruta de ensueño” que conforman las localidades Alcázar de San Juan –donde Cervantes recibió el bautismo-, Campo de Criptana –tierra de molinos y gigantes-, El Toboso –cuna de Dulcinea- y la propia Argamasilla de Alba. Estos cuatro municipios representan más de 200 escenarios que aparecen en la novela.

Visitar Argamasilla de Alba el próximo 8 de junio y asistir a las 22 horas a la representación de “El Quijote en la calle” hará enloquecer también a todos los turistas que este año lleguen a la XX edición de tan exitoso espectáculo.