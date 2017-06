Siro Ramiro ha manifestado que “con este comportamiento el delegado del Gobierno de Rajoy ha dejado retratada su irresponsabilidad, su torpeza y su dejación de funciones hacia los proyectos que necesita Almadén”.

El secretario general de la agrupación local socialista considera que “lo normal es que haya una relación leal y colaborativa entre administraciones para beneficio de los ciudadanos, pero ha quedado claro que este representante del Gobierno de Rajoy no piensa no mismo, o al menos no lo ha demostrado”.