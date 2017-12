El jurado ha otorgado este año el galardón a la Tesis titulada ‘Dynamics of Proton, Charge & Energy Transfers in Solutions and Within Metal-Organic Frameworks: Toward Sensing and Nanophotonic Applications’ cuyo autor es el doctor Mario Gutiérrez Tovar.

El presidente de la Sección Territorial de la Real Sociedad Española de Química, el profesor Julián Rodríguez López, ha destacado el alto interés del trabajo, especialmente en lo que se refiere al desarrollo de nuevos materiales que pueden emplearse como fotocatalizadores, sensores o en la fabricación de LED.

Rodríguez ha indicado que este premio tiene como objetivo fundamental “reconocer el talento y la excelencia de los jóvenes investigadores de la región”, ha informado la Real Sociedad en nota de prensa.

El acto de entrega de este premio, que ha tenido lugar en Ciudad Real, se ha complementado con las conferencias que han impartido el doctor Gutiérrez Tovar y el conocido periodista y divulgador científico Manuel Toharia Cortés, que fue director científico de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia desde enero de 2008 a enero de 2014.

Toharia, en su charla titulada ‘Luchar contra la civilización del desperdicio’ ha destacado el impacto de los residuos que desechamos sobre nuestro entorno y que son uno de los problemas más acuciantes del mundo moderno.

El periodista ha asegurado que “todos los procesos de transformación implican la producción de residuos que acaban por envenenarnos e incluso inundarnos, conduciendo a las graves consecuencias medioambientales que sufre nuestra sociedad”.