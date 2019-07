SEO/BirdLife ha elaborado un decálogo de propuestas para Castilla-La Mancha para combatir extremos como la crisis climática y para recuperar la biodiversidad, propuestas que ha hecho extensivas a nivel nacional, sugiriendo la convocaotira de un Conferencia de Presidentes para abordar estas cuestiones.

En el caso concreto de Castilla-La Mancha, propone la organización aprobar los planes de recuperación y de conservación de las especies amenazadas aún pendientes, así como planes de conservación multiespecies para especies vegetales rupícolas, dulceacuícolas, gipsícolas y halófilas, y para invertebrados y peces.

Incluir al escribano palustre en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas en la categoría en peligro, elevar el nivel de amenaza del sisón y aprobar un plan de recuperación para cada especie, más allá de los límites de las ZEPA donde están presentes, también son medidas propuestas por SEO.

Añade entre sus sugerencias elaborar un plan para la conservación y gestión de la perdiz roja, revisar y reactivar el del conejo de monte, y ajustar la actividad cinegética a las obligaciones de la Directiva de Aves en cuanto a la autorización para cazar especies en declive prolongado.

Además, insta a culminar la planificación de la Red Natura 2000 incluyendo objetivos y medidas de conservación para todos los hábitats y especies de interés comunitario presentes de forma regular en los espacios; recuperar el Dominio Público Hidráulico (DPH) de las Lagunas de Ruidera y de los Ojos del Guadiana; adecuar el Pacto Regional por el Agua al marco de la Directiva Marco del Agua (DMA) para cumplir con sus objetivos y dar garantía en cantidad y calidad a los usos actuales y futuros del agua; y planificar y evaluar estratégicamente el desarrollo de las macrogranjas intensivas de porcino.

Llevar a cabo un plan de energía solar que permita un rápido desarrollo del sector sin que afecte negativamente a la biodiversidad; incrementar de forma progresiva la dotación de personal técnico y jurídico adscrito a la Viceconsejería de Medio Ambiente; y abrir la participación de las organizaciones de defensa del medio ambiente son otras de las propuestas de SEO/BirdLife.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

La ONG ambiental SEO/BirdLife ha solicitado la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para analizar y tomar medidas para frenar la crisis climática y de biodiversidad, así como la creación de un Consejo de Seguridad Ambiental (CSA), “dada la situación en la que se encuentra la naturaleza española”.

Así lo ha reclamado la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, durante la presentación de un conjunto de 200 medidas, tanto de conjunto para toda España, como diferenciadas para cada comunidad autónoma.

“La situación en la que se encuentra la naturaleza española justifica que las administraciones la contemplen, junto al cambio climático, como una situación de emergencia. Ya no vale solo con hacer un plan cuando sepamos que una especie esté amenazada, se requiere alinear todas las políticas del Estado para no destruir nuestro verdadero patrimonio, el patrimonio natural. Estamos hablando de la riqueza futura del planeta y de la humanidad, si no cambiamos el modelo de producción y consumo nuestros hijos y nuestros nietos vivirán en un país y en un planeta mucho más pobre”, ha manifestado Ruiz.

La ONG considera “prioritario” que tanto el Gobierno nacional como los autonómicos y las ciudades autónomas pongan en marcha estas 200 medidas para frenar la pérdida de biodiversidad y que España pueda, así, cumplir con los objetivos y obligaciones internacionales de España.

El documento ‘200 medidas para frenar la pérdida de biodiversidad en España’ va en línea con el informe de IPBES de Naciones Unidas que recientemente anunció que un millón de especies en todo el mundo están en riesgo de extinción y que califica la pérdida de biodiversidad como una emergencia a la que se debe responder.

La ONG destaca que programas como el de Seguimiento de Avifauna que permite conocer las tendencias de las especies de aves y las necesidades de estas especies que existen para su conservación. La ONG ha estudiado las “insuficiencias” que existen en el territorio para la conservación del a naturaleza, la mayoría de ellas, obligaciones legales, cuyo cumplimiento efectivo recae en las administraciones competentes.

Ruiz ha denunciado que esta es la “mayor crisis ambiental y climática” a la que se ha enfrentado el ser humano, tal y como ha certificado Naciones Unidas en su último informe de la Plataforma Intergubernamental sobre biodiversidad y servicios sistémicos (IPBES).

En este contexto, ha añadido que para salir de la crisis en la que está “sumida la biodiversidad” es “necesario llevar acciones decididas por parte de todos los poderes públicos y ve necesario que se desarrollen con urgencia.

Por su parte, el responsable de Gobernanza de SEO/BirdLife, Juan Carlos Atienza, ha insistido en que ciertamente se está perdiendo biodiversidad “como nunca antes” ha ocurrido en los últimos 10 millones años y además, se sabe que los causantes de esta situación son los seres humanos y sus políticas.

En ese sentido, ha lamentado que pese a existir legislación suficiente, España no está frenando su pérdida de biodiversidad. “Se trata por lo tanto de una ausencia de voluntad política”, asegura.

Atienza ha puesto de ejemplo los programas de ciencia ciudadana de la ONG que observan como cada vez hay un mayor número de especies amenazadas y que varias especies que hasta ahora eran muy comunes ya no los tanto, como por ejemplo, los “600.000 gorriones y golondrinas menos que hay cada año en España”.

En concreto, ha indicado que la abundancia de especies en la mayoría de los hábitats ha disminuido en la mayoría de hábitats terrestres, hasta un 20 por ciento desde 1990. También insiste en que la tasa de extinción es de entre decenas y centenares más alta que la media de los últimos 10 millones de años.