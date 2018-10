Se trata de una semana ligada a la educación medioambiental y dirigida a los 2.166 escolares del municipio, quienes participarán en más de una treintena de actividades, tal y como ha explicado el alcalde criptanense, Antonio Lucas-Torres, durante la presentación de esta programación, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Lucas-Torres ha manifestado que la puesta en marcha de proyectos como estas jornadas educativas avala el compromiso real que el Equipo de Gobierno tiene con el medio ambiente.

“Nuestro compromiso no es plantar un árbol el 5 de junio; nuestro compromiso apuesta por concienciar, formar y educar a la sociedad en general y a los jóvenes en particular durante todo el año con hechos y acciones reales y no en papel”, ha subrayado.

Una labor a la que también ha hecho referencia el concejal de Medio Ambiente, Agustín Olivares, quien ha agradecido la implicación y colaboración de la comunidad educativa y las empresas participantes.

Además, ha asegurado que “estas jornadas son el mejor ejemplo y la mejor herramienta para hacer pedagogía y educar a los jóvenes en valores medioambientales tan necesarios en la actualidad”.

En esta línea, ha explicado que el programa de actividades, que comprende visitas, talleres, charlas, demostraciones, plantaciones, espectáculos y entrega de premios y reconocimientos, está planteado para llegar a todos los criptanenses y vecinos de otras localidades, tanto a los escolares, en horario lectivo, como al resto de público en horario vespertino.

Asimismo, todas las actividades estarán respaldadas por profesionales vinculados al medio ambiente como el escultor Ángel Cañas, el mago ‘Juanki’ o el periodista y presentador Roberto Brasero, quien participará en la clausura de estas jornadas el 26 de octubre. Un acto en el que también ser hará entrega de los premios a la ‘Excelencia Educativa’.