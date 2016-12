El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Miguel Ángel Rodríguez, ha asegurado que Pilar Zamora “debería pedir a los Reyes Magos una agenda para organizarse y ponerse a trabajar de una vez en lugar de estar perdiendo el tiempo mirando al pasado”.

En rueda de prensa, Rodríguez ha lamentado que el equipo de Gobierno esté apurando los últimos días del año “porque les coge el toro” a la hora de aprobar los presupuestos o adjudicar las obras del remanente de Tesorería que deberían estar antes de que comience 2017. Está convencido de que esta situación es consecuencia directa de la “ineficacia y de la inacción” de Pilar Zamora.

En este sentido, ha recordado que, el pasado mes de octubre, advirtió en rueda de prensa de que se podían perder esas obras si no se adjudicaban a tiempo. Además, el 9 de agosto, Zamora dio una rueda de prensa asegurando que tenían 5 millones de euros para hacer obras gracias al remanente de 2015 y se fueron de vacaciones tranquilamente, “por lo que ahora les toca ir con la lengua fuera, convocar mesas de contratación los últimos días y meter prisa a los trabajadores municipales”.

Pero el portavoz popular ha indicado, también, que se pueden perder subvenciones de la Diputación Provincial porque no se ha justificado aún el plan de inversiones de 2015 y tampoco se ha justificado la subvención para el proyecto de remodelación de la Plaza Cervantes, que debería presentarse antes de que finalice este año. Está convencido Miguel Ángel Rodríguez de que “si estás permanentemente mirando por el retrovisor, pasan estas cosas”.

El portavoz popular se pregunta a qué se han dedicado Zamora y sus concejales liberados durante todo este año si no han limpiado las calles ni han avanzado en la calidad de vida de nuestra ciudad, si no han asfaltado ni arreglado las aceras como prometieron en las reuniones con vecinos, si no han avanzado en la remunicipalización, ni en la eliminación de la zona azul, ni en la rehabilitación de la Casa de la Cultura, en la construcción del parking del Torreón o en el inicio de las obras de la Plaza Cervantes. Tampoco ha visto Rodríguez que su prioridad sea el empleo “porque solo consolidan el modelo de empleo precario y subvencionado como forma de generar clientelismo político”.

Pero, al margen de estas cuestiones, Rodríguez ha valorado los presupuestos que se van a debatir esta semana, unos presupuestos que, en su opinión, “llegan tarde, como todo, y mal porque, por segundo año consecutivo, incumplen la regla de gasto”.

Por todo ello, el Grupo Popular va a presentar una enmienda a la totalidad. Además, va a proponer un aumento de 40.000 euros de la partida de becas para material escolar para que se amplíe la convocatoria a actividades complementarias y extraescolares, un aumento de 150.000 euros para el Impefe con el objetivo de que se ponga en marcha un proyecto de turismo gastronómico y una oficina técnica de tutelaje empresarial; 60.000 euros para la instalación de baños autolimpiables; 500.000 euros para la segunda fase de la Plaza Cervantes; 350.000 euros para la primera fase de la Casa de la Cultura, 6.000 euros de subvenciones para la Hermandad de la Virgen del Prado, suprimir gastos por demoliciones y minorar la partida de cumplimiento de resoluciones judiciales (pues tenía 100.000 y ahora 320.000 euros).

Por último, ha apuntado que el Grupo Popular va a presentar una moción sobre limpieza y una más de apoyo a la Guardia Civil ante los ataques que ha sufrido la Institución en el País Vasco y Cataluña.