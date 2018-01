La vicepresidenta del Congreso de los Diputados y diputada nacional por Ciudad Real, Rosa Romero, ha lamentado que la capital en manos de una minoría que no mira por el interés general, sino por el suyo propio”.

En una entrevista radiofónica concedida a la cadena COPE, ha asegurado que Ciudad Real está “paralizada y perdiendo el impulso que necesita como capital de la provincia”. En su opinión, esa parálisis se debe a que el único objetivo del pacto de Gobierno de los que perdieron las elecciones era quitar al PP, el partido que ganó, y eso se está notando en la falta de gestión.

Está convencida de que el actual equipo de Gobierno del PSOE no tiene modelo de ciudad, no sabe cuáles son sus prioridades y que no está transmitiendo un mensaje de confianza a aquellos que quieren invertir en la ciudad para crear empleo y riqueza.

Rosa Romero ha indicado que aprobar los presupuestos es fundamental para cualquier administración, por ello, ha insistido en la necesidad de aprobar, cuando antes, los Presupuestos Generales del Estado, unos presupuestos que permitirán que España siga creciendo, creando empleo, creando infraestructuras y mejorando la situación laboral de los empleados públicos, por lo que ha pedido al PSOE que aparque el electoralismo y que permita que se aprueben los presupuestos cuanto antes.

Una de las cuestiones incluidas en los presupuestos y que requiere de su aprobación para que sea una realidad cuanto antes es la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con otras policías autonómicas. En su opinión, el Gobierno del Partido Popular ha cumplido el compromiso adquirido y ha atendido una reivindicación “histórica y justa”, ya que ambos cuerpos realizan una importante labor para garantizar la seguridad y la libertad de todos los españoles”.