Posteriormente, la alcaldesa también ha jurado el cargo como primera edil, dando las gracias a los alcazareños que la votaron y dando la bienvenida a sus compañeros de Corporación, pidiéndoles que conviertan el salón de plenos “en un lugar de respeto y convivencia” y que lo hagan teniendo en cuenta que “si lo que nos preocupa todos los días al levantarnos es Alcázar, no habrá problema ni conflicto” sino que harán su programa “complementario para ponerlo al servicio de nuestros vecinos”, ha dicho Melchor.

Les ha pedido a los demás grupos “voluntad para trabajar todos juntos, para aportar lo mejor de nosotros en favor de nuestros vecinos”, ha asegurado. “Cada vez que los vecinos se dirigen a las urnas nos dicen claramente que nos pongamos a trabajar para hacer prosperar nuestra ciudad”, ha apuntado, asegurando que su “voluntad” es contar “con todos y cada uno” de ellos “para las cuestiones importantes”.

Durante los últimos cuatro años, como ha recordado, el equipo de Gobierno ha “trabajado duro para arreglar todo aquello que estaba desarreglado, para recuperar lo perdido”, pero ha insistido en que “se pueden hacer aún más cosas”. “Hemos recorrido un largo camino para llegar hasta hoy, pero no lo hemos hecho solos, sino que lo hemos recorrido todos juntos”. Además, ha señalado que “gobernaremos en un pacto con los alcazareños”, ha añadido.

Melchor ha explicado que mantendrán “todos los órganos de participación para poder seguir ejerciendo un gobierno que practica la escucha activa, con un gobierno de corresponsabilidad”. “Quiero que Alcázar sea una ciudad que mire al futuro, en la que nos sintamos orgullosos del lugar en el que vivimos, una ciudad en la que creemos riqueza y empleo”, ha deseado Melchor, para que cada uno “cree su camino y su proyecto de vida personal”.

En el discurso también ha tenido palabras para la “consolidación” de la ciudad “como referente de comercio y ocio” y ha avanzado que harán una “apuesta por la industria agroalimentaria renovable” de manera que sea “un modo de generar riqueza aprovechando lo nuestro”. “Queremos que Alcázar no sea solamente el corazón de La Mancha sino el lugar que todos lleven en el corazón”, ha expresado, ya que “la vida de muchas personas está en nuestras manos: no hay competencia que no sea de un alcalde o de una alcaldesa, porque afectando a uno de los nuestros, nos está afectando a todos”.

También ha señalado que la idea de ella y de su equipo de Gobierno es que Alcázar “sea una ciudad incluso en la que los juegos infantiles inviten a la progresión, una ciudad en la que las personas con discapacidad tengan facilidades a lo largo de todas las etapas de su vida”. En palabras de Melchor, pretenden una ciudad “persiguiendo la igualdad, combatiendo la violencia de género, una ciudad en la que sigamos aprendiendo de vecinos y mayores, una educación desde los 0 a los 18 años”.

Quiere también que sea un municipio “con una adaptación de lo antiguo para progresar”, ha dicho, “siempre recordando nuestra identidad, cuidando y promocionando nuestras fiestas tradicionales, sobre todo las que nos identifican”, y ha citado algunas como San Santón, San Sebastián, la Feria, San Isidro, Moros y Cristianos, Carnavales*

Finalmente, Rosa Melchor ha apuntado que desde el Ayuntamiento seguirán apoyando “la sanidad pública regional para que cada vez nuestro hospital tenga una mayor planta de servicios y que siga siendo un lugar de empleo y riqueza”. Por último, ha hecho una petición: “Tenemos que dejar el coche aparcado con más frecuencia y tenemos que apostar porque la prioridad la tengan siempre las personas”.