Según avanza el mes de enero en Herencia huele cada vez más a Carnaval, un mes en el que las calles se llenan de música y gente ensayando hasta altas horas de la madrugada para la gran fiesta del municipio. Después de muchos siglos de historia, Herencia está apunto de vivir su primer Carnaval como fiesta de Interés Turístico Nacional.

Cartel del Sábado de los Ansiosos, obra de Bencomo González.

Este año, el artista de origen canario Bencomo González ha sido el encargado de poner imagen al Sábado de los Ansiosos. Bencomo es un gran creativo que trabaja tanto el mundo del diseño gráfico, la publicidad, el campo multimedia, video y cine. Un artista creativo con gran experiencia y que tiene en su haber numerosos premios y reconocimientos a nivel nacional. Bencomo, que ha vivido el carnaval de Herencia con intensidad, y en especial el Sábado de los Ansiosos, ha querido plasmar en su cartel ese nerviosismo, esa inquietud y desazón que a todos nos inunda cuando en estos días “sentimos el ansia y el gusanillo del carnaval y ya no hay tiempo para esperar, solo queda salir corriendo delante del látigo de Perlé que nos persigue, no hay vuelta atrás, no te puedes volver para mirar, ya no queda tiempo para nada. Lo único que queda es disfrutar de la fiesta”.

Como cada año, el Sábado de los Ansiosos contará con dos presentadores de excepción que serán los encargados de anunciar las doce campanadas e invitar a todos a tomarse las doce “ugautreras”, para dar la entrada al año nuevo herenciano, que va de carnaval a carnaval.

En esta ocasión serán dos ilustres personajes del carnaval herenciano: Manuel Díaz “Manolón”, galardonado con el Perlé de honor “Jesusillo carnavales” en 2017 y Jesús Ángel Fernández “Chechu”, galardonado con el Pelé de honor “Jesusillo carnavales” en 2018.

La noche del Sábado de los Ansiosos

El Sábado de los Ansiosos, tendrá lugar el próximo 03 de febrero en la plaza de España de Herencia a partir de las 23:30 h. Esta noche tan especial para los herencianos se enmarca en medio del “Viernes de Prisillas” y el “Domingo de las Deseosas,” pero es este sábado a las doce de la noche cuando oficialmente y como ha ocurrido en Herencia desde hace siglos, arranque uno de los carnavales con más historia de España.

Para ello, las asociaciones “Carnaval de Herencia Denominación de Origen” y “Barco de Colegas”, en colaboración con el Ayuntamiento de Herencia, ya tienen todo preparado para el XII edición del Sábado de los Ansiosos. Y es que por Herencia podrán verse ya el sábado día 3 las clásicas “máscaras callejeras”, presagio inequívoco de que la fiesta ha roto aguas.

Después de recibir el año y ya metidos de lleno en el Carnaval de Herencia 2018, la fiesta se alargará hasta la madrugada de la mano de una gran orquesta.

Una fiesta y un Carnaval que se vive en la calle y que lo mantiene vivo el pueblo. Un Carnaval que evoluciona pero que nunca duda en conservar y mantener vivas sus raíces y su historia, por ello se ha merecido ser reconocido como fiesta de Interés Turístico Nacional.