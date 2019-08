La localidad ciudadrealeña de San Carlos del Valle ha inaugurado este lunes el pabellón deportivo que llevará por nombre el de su vecino más ilustre, Manolo el del Bombo, edificio que forma parte de un complejo deportivo compuesto por dos pistas de pádel, una de ellas cubierta, un gimnasio municipal y este pabellón polideportivo cubierto.

Este pabellón, que será de uso compartido para el colegio y quien lo demande en la localidad, está incluido en el Plan de Infraestructuras Educativas 2015-2019 que contempla la ampliación de centros educativos existentes y reformas en los mismos.

El propio Manolo ha sido el encargado de cerrar el acto inaugural, ataviado con los colores de la selección y con su habitual bombo, animando a los asistentes.

El alcalde de la localidad, José Torres, ha dicho que ha merecido la pena esperar tanto tiempo a tener este pabellón. Tras resaltar la “gran cantidad de proyectos” acometidos en los últimos años en el pueblo, ha tenido palabra para recordar la labor al frente de la Consejería, Ángel Felpeto.

En total, la inversión ha rondado los 700.000 euros, 500.000 de ellos de la Junta y el resto aportados por el Ayuntamiento, que también ha contado con la participación de la Diputación provincial para el asfaltado de las calles aledañas.

Ha dado las gracias al presidente regional, Emiliano García-Page, por lo que considera una “apuesta por las zonas rurales”, y al presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, por el apoyo al proyecto.

“Entré como alcalde en 2003 luchando por este proyecto. En 2011 el cambio político en la región quedó paralizado. Pero por fin, aunque me parezca un sueño, hoy estamos inaugurando”, ha celebrado.

El pabellón también estará disponible para alumnos del IESO San Juan Bosco, y en todo caso vendrán a traer una “instalaciones dignas” al pueblo, dejando atrás la pista de cemento al aire libre.

“Reúne las condiciones para que juegue el equipo federado de fútbol sala. No ha sido fácil. He tardado cinco legislaturas. Para esto se requiere mucha ilusión, un gran esfuerzo, ser constante y querer mucho a tu pueblo para no desanimarse”, ha afirmado el primer edil. “Hoy es un día especial para mí y para mi equipo de Gobierno. Juntos, luchando, podemos conseguir cosas como ésta”, ha dicho visiblemente emocionado.

SAN CARLOS DEL VALLE (CIUDAD REAL), 26 de agosto de 2019.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura, en San Carlos del Valle, el nuevo pabellón polideportivo ‘Manolo el del Bombo’. (Fotos: José Ramón Márquez // JCCM).

EL AUGE DEL DEPORTE, “EJEMPLO” DE LA EVOLUCIÓN SOCIAL

El presidente autonómico ha tomado la palabra acto seguido para poner en valor la “joya” que representa la localidad de San Carlos del Valle.

García-Page ha querido recordar sus tiempos de estudiante, cuando “no había Educación Física”, algo que ahora “ha cambiado”. El deporte es, para el presidente, un ejemplo del cambio de paradigma que a su juicio ha experimentado el país.

“Presumimos muy poco de lo que han cambiado las cosas. Han cambiado gracias al esfuerzo de quien lo pasó peor, que le han dado la vuelta a España como un calcetín”, ha dicho, afirmando que el deporte “significa que España ha cambiado y significa una sociedad avanzada”.

El “cambio de actitudes y de dinámica” experimentado por el aumento de la práctica deportiva es para García-Page un síntoma de la evolución como sociedad de los españoles.

También ha tenido palabras para el homenajeado, Manolo el del Bombo. “Nunca serás consciente de los sentimientos que has despertado en el deporte”, le ha dicho García-Page.

En esta línea, ha rememorado el momento en el que España ganó el Mundial de 2010 y miles de españoles “se pintaron la cara con la bandera” independientemente de su idea política. “Esa era una España a la que a veces le cuesta reconocerse”.

Ha asemejado el sentimiento nacional al agua de las Tablas de Daimiel para decir que “muchas veces hay más agua en los acuíferos que en la superficie”, en alusión a que no aflora el orgullo de ser español.

“Y hubo un tiempo en el que Manolo salía representando él sólo con un bombo el sentimiento que muchos españoles no se atrevían a exteriorizar”, ha dicho. “Le agradezco a Manolo que él sólo, en muchos viajes por el mundo, ha sido capaz de exteriorizar el sentimiento que tanto le cuesta a los españoles sacar. En el fondo, a todos nos gusta España”, ha finalizado.