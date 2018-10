El segundo embajador de España en Japón, Carlos Maldonado, la primera autoridad de nuestro país en Tokio porque en la actualidad se está llevando a cabo el relevo, ha asegurado en una reunión que ha mantenido con la delegación encabezada por el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, que el único producto español que lidera las importaciones en Japón es el aceite de oliva. Y ha remarcado, refrendando así la apuesta que el presidente de la institución provincial viene expresando por este producto agroalimentario, que es el que mejor está posicionado de cara a la entrada de nuevos productos en el mercado japonés.

Ambos han visto durante la reunión, celebrada en la embajada de España en Japón, una nueva posibilidad de que España incremente sus exportaciones en general y la provincia de Ciudad Real en particular.

Caballero, acompañado por el vicepresidente Gonzalo Redondo, el portavoz del grupo popular, Adrián Fernández, y el presidente de la Cámara de Comercio, Mariano León, le ha comentado, a este respecto, que precisamente desde la Diputación están viendo la posibilidad de realizar algún tipo de acción para lograr que las almazaras y cooperativas ciudadrealeñas impulsen sus acciones de internacionalización dirigidas a incrementar su presencia en los mercados exteriores como el japonés.

En otro orden de cosas, Maldonado ha indicado que La Mancha, el Quijote y Cervantes está muy consolidada en Japón. Ha añadido que se da la circunstancia, además, de que unos almacenes muy populares que cuentan con instalaciones en diferentes ciudades se denominan Don Quijote, porque el dueño de la cadena es un enamorado del Caballero de la Triste Figura y de la novela más universal de Cervantes, un nombre con el que infinidad de japoneses conviven a diario, quienes aprovechan para conocer los escenarios reales que recorre Alonso Quijano en la citada novela de caballería.

A ello se une, según ha explicado Maldonado, que Iberia ha puesto un vuelo directo que une las capitales de España y Japón con regularidad, motivo que ha incrementado el número de visitantes. De ahí que el segundo embajador de España en Japón vea con buenos ojos un proyecto que lleve a cabo una promoción exclusiva de La Mancha en Tokio. El reto, para Caballero, es que el turismo creciente que visita los molinos de viento de Campo de Criptana pernocte en la provincia, porque la mayoría de ellos están alojados en Madrid y conciben sus visitas a Castilla-La Mancha en formato de excursiones de un día.

Maldonado ha afirmado, por otra parte, que en una exposición que están montando con motivo de la celebración del 150 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y Japón y que van a inaugurar el próximo 19 de noviembre aparecen dos fotos tomadas en Castilla-La Mancha, una de ellas recoge la visita del príncipe heredero Naruhito a los molinos de Campo de Criptana y otra al emperador actual, cuya abdicación está prevista para la próxima primavera, y su esposa la emperatriz entrando en la catedral de Toledo en 1973.

Se ha interesado Maldonado, por otro lado, por las características y el volumen de negocio de la Feria Nacional del Vino (FENAVIN) y también por la presencia de compradores y prescriptores japoneses. En este sentido, ha valorado muy positivamente el desplazamiento de 42 profesionales a la edición de 2017.

Ha explicado, no obstante, que en Japón otros países productores de vino, como Chile y Francia, han consolidado su presencia, algo que no es óbice para que los vinos españoles y de Castilla-La Mancha o elaborados en Ciudad Real no intenten ampliar su capacidad exportadora y su presencia.

Con anterioridad, Fernando del Cubo, agregado comercial de la oficina económica y comercial dela embajada de España en Japón, ha recibido a las autoridades ciudadrealeñas. Del Cubo les ha animado a seguir en la senda de la promoción en el país nipón, no sólo desde el punto de vista económico sino también en el ámbito del turismo, tanto en su vertiente cultural como en la patrimonial y medioambiental.