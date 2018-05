El portavoz del Partido Popular de Ciudad Real, Leopoldo Sierra, ha denunciado que aún hay ayuntamientos que no han cobrado los convenios de servicios sociales por parte del Gobierno de Page y Podemos.

Según ha indicado en una rueda de prensa celebrada tras la reunión del Comité de Dirección del PP, este retraso injustificable en el pago de los convenios de servicios sociales está asfixiando a los ayuntamientos que tienen que hacer frente al pago de unos servicios que no son de su competencia. Así, y en calidad de alcalde de Daimiel, ha afirmado que su Ayuntamiento aún no ha cobrado lo que se le debe.

Al hilo de esta cuestión, ha pedido a la diputada regional del PSOE que ayer salió exigiendo a la ministra de Sanidad el abono de una cantidad para Dependencia que exija también a Page que pague lo que debe a los ayuntamientos de la región. Además, ha lamentado que los socialistas se atrevan a dar lecciones sobre dependencia cuando hay 6.400 personas dependientes en nuestra región esperando a ser valoradas aunque Page dijo que iba a acabar con los expedientes sin valorar en su primer año de gobierno. Así, ha indicado que en estos momentos hay 1.000 expedientes más sin valorar que al inicio de la legislatura.

El portavoz popular también ha criticado duramente a la diputada regional por asegurar que el Gobierno del PP parecía estar “feliz” ante los recortes y le ha recordado que si se tomaron medidas hace unos años era porque la situación económica heredada así lo requería para evitar la quiebra de la región.

En este sentido, ha señalado que si se tomaron medidas duras a nivel nacional fue para evitar el rescate, que Cospedal tuvo que adoptar determinadas medidas de extrema necesidad en Castilla-La Mancha para evitar la quiebra y mantener los servicios públicos y que él mismo, como alcalde de Daimiel, ha tenido que tomas decisiones para evitar la intervención de Hacienda.

Ahora, sin embargo, la situación de Castilla-La mancha es mucho mejor gracias al trabajo realizado por el Gobierno del PP y, además, Page tiene 1.100 millones de euros más que el anterior Ejecutivo, por lo que podía invertir ese dinero en mejorar la sanidad castellano-manchega y en recuperar la carrera sanitaria que ya se ha recuperado en las demás comunidades autónomas.

Entiende que, con esta situación económica, el Gobierno de Page podía haber tomado medidas para paliar el grave problema que padecemos en Casilla-La Mancha con las listas de espera y haber aprobado las iniciativas presentadas por el PP en este sentido, en vez de politizar un tema tan serio como es la sanidad.

Al hilo de esta cuestión, y analizando las conclusiones del Foro Regional de Sanidad celebrado ayer, ha indicado que los tiempos de espera en Castilla-La Mancha se han convertido el gran problema de la sanidad pública de nuestra región, que es la segunda del país con mayor tiempo de espera para una intervención quirúrgica. Considera inaceptable que el propio Sescam reconozca que hay una lista de espera de más de tres años y medio para una intervención y ha pedido a Page que aproveche que goza de mejor situación económica que el anterior Gobierno del PP y que tome medidas para dar solución a los graves problemas que padece nuestra sanidad.

También ha lamentado Sierra que el Gobierno de Page esté falseando continuamente las listas de espera y mostrando una realidad que no existe. En su opinión, los engaños van a tener un enorme coste electoral para el Gobierno del PSOE ya que los pacientes castellano-manchegos no perdonan la mentira y los profesionales sanitarios, muy desmotivados, no van a entender que no se haya recuperado la carrera sanitaria pese a que era una promesa del propio Page.