Explica la importancia de las enmiendas para que se presupueste la Variante de Almadén y el Consorcio Turístico del Parque Minero”.

No descarta movilizaciones en la calle con la comisión de agentes sociales por la A-43 que se ha creado en torno a la infraestructura.

Ciudad Real, 16 de mayo de 2018.- El secretario General del PSOE de Almadén y alcalde de la localidad, Siro Ramiro, afirma que la Comarca de Almadén le da “un suspenso rotundo al PP, porque con su propuesta de Presupuestos Generales del Estado le da la espalda un año más a infraestructuras tan importantes como la A-43”.

Recuerda que son ya muchos años los que los vecinos y políticos de esta zona de la provincia de Ciudad Real, llevan pidiendo mediante enmiendas que presenta el grupo socialista en el Congreso, “que la autovía sea una apuesta real y por lo tanto se recoja una cantidad creíble para ella”, de manera que la A-43 continúe desde Puertollano hasta Almadén.

Según Siro Ramiro, la respuesta encontrada “es el más absoluto desprecio por parte del Gobierno del PP, a los intereses de Almadén, año tras año”, pues explica que en 2017 no se ejecutó nada de lo previsto, y que este año la cantidad presupuestada “es irrisoria con 111.000 euros que tampoco sirven para nada, y además con el planteamiento de un tercer trazado, cuando hace ya más de 10 años se decidió por consenso social y político, y por tanto con beneplácito de la Comarca de Almadén, de la Comarca de Los Pedroches y de la Comarca de La Serena, que el trazado tenía que ser por la opción sur”, explica el alcalde socialista.

Pero además de esta enmienda para la A-43, el alcalde de Almadén, informa que ha sido presentada de nuevo la enmienda para que se presupueste la construcción de la `Variante de Almadén´, que discurriría entre la localidad y Chillón, y que se trata de un proyecto de hace ya más de 10 años igualmente.

Indica Siro Ramiro, que la importancia de la variante pasa por la seguridad, ya que la localidad soporta un alto tráfico rodado de camiones de alto tonelaje con animales vivos, con mercancía agrícola, etc., que tienen que llegar hasta el centro y hacer un zigzag en la Iglesia con el peligro que ello supone para conductores y viandantes. De momento no se ha producido ningún accidente, señala el primer edil, pero debe ser una realidad cuanto antes y por ello frente a los cero euros presupuestados para esta propuesta por parte del Gobierno nacional, el PSOE propone en su enmienda 300.000 euros para crear la infraestructura.

La tercera enmienda, en este caso de adición, y a la que también ha hecho referencia Siro, es la relativa a la creación del Consorcio del Parque Minero de Almadén, una iniciativa que se consiguió que fuera aprobada en la comisión de Cultura del Congreso de los Diputados en el verano de 2017, tras la presentación de una PNL por parte de los diputados nacionales, Isabel Rodríguez y José María Barreda, y que fue aprobada por todos los grupos políticos, a excepción del PP, que votó en contra.

Su puesta en marcha, insiste Siro Ramiro, dejando claro que no supone ninguna inversión, conllevaría la entrada en un órgano jurídico administrativo desde el que el Ministerio de Cultura promocionaría los recursos turísticos de Almadén, los mantendría y mejoraría.

Próximas acciones tras años “de falsas promesas y mareando la perdiz”

En la rueda de prensa ofrecida por Siro Ramiro, el alcalde de Almadén ha mostrado la publicación de un medio de comunicación, datada en diciembre de 2015, en la que aparecía la actual diputada nacional y vicepresidenta del Congreso de los Diputados, Rosa Romero, visitando Almadén, a pocos días de las elecciones generales.

Según el alcalde socialista, cuando Romero dijo ese día que apostaba por el paso de la A-43 por Almadén, y añadía que el Ministerio no tenía ninguna otra opción sobre la mesa “estaba mintiendo, pues la actualidad ha demostrado que el PP, una vez más, no tiene ningún interés por continuar la autovía, y que los tres diputados nacionales del PP por la provincia no pintan nada en el Congreso, pues no se preocupan nada por una Comarca tan importante como la de Almadén”.

Afirma Siro Ramiro que Almadén “no se merece tener un Gobierno en España como el actual”, añadiendo que la nación ha recibido miles de millones por parte de una de las empresas situada en la localidad, tan importante como `Mayasa´, “como para que ahora el Estado no revierta ni un céntimo en construir una autovía que supone situarnos en el mapa, porque la realidad es que Almadén está lejos”, lamenta el dirigente socialista.

Por ello, el alcalde de Almadén, ha lanzado el mensaje al Gobierno del PP de que “no engañe más a la Comarca, que no maree la perdiz diciendo una cosa en campaña electoral y no ejecutándola después”. Y frente a ello, ha recordado Siro Ramiro que ya está constituida una comisión de agentes sociales, que se reunió la semana pasada en Puertollano, con representación tanto de la Comarca de Almadén como de la de Puertollano, como de la Comarca de Los Pedroches y la Serena.

Avisa de que una vez que han sido agotados los pasos institucionales, al subdelegado del Gobierno en Ciudad Real ya se le ha invitado y se le ha puesto de fecha tope el 30 de junio para que conteste con el día y la hora que le venga bien reunirse “y que nos diga en qué se está gastando Rajoy el dinero porque en esta autovía desde luego no”.

Y en caso de no haber respuesta, dice tajante el alcalde de Almadén, “se tomarán medidas más contundentes porque parece que a Rajoy solo le tiemblan las piernas cuando la gente se moviliza en la calle y lo mismo hay que volver a hacerlo como hace 12 años”, ha manifestado para terminar.