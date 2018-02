Gallego Díaz ha participado en el ciclo conferencias ‘Jean Monnet’, en la que se ha referido a los nuevos fenómenos de estrategia de comunicación que han aparecido en plena era digital como la posverdad, que, ha comentado, “se sirve de la mentira de forma intencionada y con fines estratégicos” y ha alertado del peligro que ello puede suponer para los sistemas democráticos, según ha informado la UCLM en nota de prensa.

“Parece que el periodismo y la libertad de comunicación pasan por su mejor momento, porque se sirven de un soporte universal, el digital, pero no es así y el periodismo está cada vez más desprestigiado cuando éste debería ser un medio para el buen desarrollo del sistema democrático”, ha dicho.

En palabras de Gallego Díaz, esta situación es consecuencia de la transformación tecnológica que ha hecho que los medios tradicionales perdieran su poder de negocio, con la desaparición de la publicidad y la necesidad de buscar otros medios de financiación, y de la explosión de las redes sociales que se convierten en un medio de transmisión instantánea de comunicación “a través de las que se produce periodismo”.

En este punto y tras reivindicar la obligación de los periodistas de defender los hechos contando siempre la verdad, independientemente del soporte en el que se haga, la que fuera directora adjunta del diario El País ha reconocido que en periodismo “siempre ha existido la mentira o el sensacionalismo” pero “como hechos puntuales”. Sin embargo, ahora lo que en su opinión se da son “sistemas organizados que intentan instalar la mentira como el sistema sobre el que construyes otra serie de cosas y eso es nuevo y muy peligroso”. “Ninguna sociedad democrática hasta ahora se había planteado usar la mentira de esa forma”, ha afirmado.

“LO DE MENOS ES EL SOPORTE”

Durante su encuentro con los estudiantes y de forma previa en una conversación mantenida con los medios de comunicación locales, Soledad Gallego ha insistido de que, en pleno debate sobre apostar por el soporte tradicional o el digital para hacer periodismo, “lo de menos en el fondo es el soporte” y sí “distinguir si es o no periodismo, porque éste es una cosa y comunicación otra”.

“La comunicación es algo libre que no tiene porqué ajustarse a ninguna regla. El periodismo es un oficio que debe practicarse de acuerdo a una serie de reglas profesionales para que tenga cierta credibilidad”, ha dicho Gallego Díaz quien, no obstante, ha reconocido que con los medios tradicionales “ha desparecido esa credibilidad”, de ahí que haya reivindicado la necesidad de recuperarla y exigir “una serie de reglas que en buena parte de los sistemas digitales no se están respetando”.

Por último, ha insistido en que el periodismo digital no tiene por qué ser de peor calidad que el que se hace en papel, al contrario, “puede ser incluso tener más” porque aporta mayor rapidez y además su acceso es universal, pero “tienen que respetar las reglas profesionales”.

La ponencia de Soledad Gallego Díaz se inscribe dentro del ciclo de conferencias que coordinan los profesores de la UCLM Miguel Beltrán de Felipe y Luis Arroyo Jiménez y está organizado por la Cátedra Jean Monnet Derecho administrativo europeo y global, el Centro de Estudios Europeos Luis Ortega Álvarez y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Campus de Ciudad Real.