‘El teatro de sus Mercedes’ se representará los viernes 5, 12, 19 y 26 de julio en pases a las 18.00, 19.00, 20.00 y 21.00 horas. Además de los sábados 6, 13, 20 y 27 de julio en pases a las 12.00, 13.00, 14.00, 19.00, 20.00 y 21.00 horas, al precio de 12 euros.

El director del festival, Ignacio García, ha destacado que no buscan que aporten un dinero para una función que es igual que las demás, “sino que su aportación sea también filosófica, conceptual, y una manera nueva”. “Entonces, le propusimos a Autotrak Mercedes-Benz hacer una obra dentro de un Mercedes, que se llamara ‘El Teatro de sus Mercedes’”, ha añadido.

La función consiste en una versión reducida de ‘El perro del hortelano’ concentrada en los dos personajes protagonistas, en Diana y en su secretario, que en este caso también es su chofer, pues va a ser el que conduzca el Mercedes. Es una experiencia en la que, seleccionando los versos que tienen que ver con la relación de esos dos personajes, se hará un recorrido por diferentes calles de Almagro, bajándose y subiendo a veces en palacios, conventos o espacios históricos. A lo largo del recorrido se va contando la relación de afecto y desafecto de esta pareja.

Las entradas para esta obra solo estarán a la venta en la taquilla del festival, no disponibles en la venta online.

‘El Teatro de sus mercedes’, propone una versión de Ignacio García motorizada y en automóvil de la obra de Lope de Vega, ‘El perro del hortelano’, donde los celos y amores, las contradicciones entre lo socialmente correcto y el libre albedrío, las idas y venidas de esta elegante comedia lopesca, se desarrollan por las blancas y adoquinadas calles de Almagro, de palacio en palacio, con tres únicos espectadores a bordo de un Mercedes que surcarán los bellos y fervientes versos de Lope.

La condesa Diana celosa y enamorada de su chofer y secretario Teodoro al volante, mostrarán en 25 minutos la esencia dramática de la obra en este singular espacio escénico móvil y cercano. “Ni me dejo forzar ni me defiendo, darme quiero a entender sin decir nada; entiéndame quien pueda; yo me entiendo”.