El acto ha contado con la izada de la bandera olímpica y el encendido de la antorcha olímpica en un acto presidido por el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, y delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El regidor municipal ha apostado por el envejecimiento activo con actividades que utilizan como medio el deporte. “Que se interactúe en una competición como es el deporte, que si algo aporta que lo es todo, es la calidad de vida de interactuar con una compañera con la que retas pero no vences, con la que llegas pero no ganas, y que en todo caso podría no ser el primero o la primera si no te ayudaran por detrás”, señalaba Martín, apuntando que las Olimpiadas de Mayores logran en este colectivo “un hermanamiento, encuentro y una actividad que ayuda a vivir”.

Por su parte la delegada de la Junta ha resaltado la importancia del envejecimiento activo para lo que el Gobierno de Castilla-La Mancha acaba de aprobar 18.000.000 de euros para financiar este tipo de actividades.

En este sentido, Olmedo ha querido animar a todos los ayuntamientos a acceder a esas ayudas que el Gobierno regional que ya ha puesto a disposición a través de esas subvenciones para cubrir gastos de mantenimiento de actividades en centros de mayores y viviendas tuteladas, que están destinadas precisamente para la atención de los mayores.