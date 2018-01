Más de 500 personas participarán este viernes 5 de enero en la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos, que recorrerá las calles del centro de la capital desde el Parque de Gasset para hacer su llegada a la Plaza Mayor sobre las 20 horas. Durante este recorrido se repartirán más de 5.000 kilos de caramelos.

Una Cabalgata que saldrá a las 18:15 horas del Parque de Gasset, desde donde emprenderán su recorrido por la calle Alarcos, Plaza del Pilar, C/ Ramón y Cajal, C/ Ruiz Morote, Plaza de San Francisco, C/ Palma, Avda. del Torreón, C/ Pozo Concejo, C/ Mata, C/ General Rey, C/ Ruiz Morote y C/ Carlos Vázquez, donde los Reyes Magos harán el último tramo a pié hasta llegar a la Plaza Mayor, donde serán recibidos por la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, y saludarán a los niños y padres allí concentrados.

La salida de la cabalgata se podría adelantar en función de las previsiones meteorológicas, ante el paso de la borrasca que dejará lluvia a lo largo del fin de semana. La concejala de Festejos, Manuela Nieto, reconocía que “los Reyes Magos están deseando participar en la cabalgata en nuestra ciudad, conocer a los más pequeños y entregar los regalos en esta noche que está llena de ilusión y en la que en esa carta manifestamos nuestros deseos para este año que comienza, el 2018”.

Este año como novedad y gracias al Plan Garantía +55 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la peña “El Dinosaurio” se han confeccionado los trajes de la corte que este año irán acompañando al Rey Melchor. Estos trajes se han hecho en Ciudad Real, con colectivos de Ciudad Real y con telas adquiridas en el comercio de Ciudad Real. Ciudad Real ya cuenta con una primera corte, que irá acompañando al rey Melchor, y los trajes para la organización de la cabalgata propios de esta ciudad”.

En esta cabalgata “cargada de ilusión, música y fantasía” participarán 3 carrozas infantiles, la Asociación de Coros y Danzas Nuestra Señora del Prado también estará presente con una carroza y cuentos infantiles. Cada Rey Mago contará con un cortejo de 30 personas. Además animarán la misma un pasacalles de León “Ilusión Equina”, el Club Sportia con muchos patinadores, la Batucada Tukumanchanga, y el Teatro Girigay con una gran sorpresa. Además, se incorpora la Asociación de Dulcineas y Damas.

El Servicio de Correos volverá a estar presente con carteros a pie, furgones y motocicletas que irán recogiendo las últimas cartas de los niños y niñas. Tras ellos la calesa del Cartero Real y su ayudante.

Los cortejos de los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, estarán acompañados por la Banda de Cornetas y Tambores “Nuestra Señora del Prado-La Pasión y de la Agrupación Musical “Santo Tomás de Villanueva”.

Todos ellos podrán lanzar a los niños y niñas que abarrotarán las calles más de 5.000 kilos de caramelos, gracias a la colaboración de Globalcaja, Supermercados Carrefour, Liberbank y Caixabank. Habrá espacios para las personas con movilidad reducida en la Avenida del Torreón y en la Plaza del Pilar.

Los Reyes Magos han confirmado que tras la misma visitarán el Hospital General de Ciudad Real para ofrecer regalos a los niños que están allí ingresados y que el día 6 por la mañana, tras recorrer de noche la ciudad llenando de magia la ciudad, visitarán las residencias de mayores para llevarles caramelos, y este año como novedad conocerán el centro de ASPACECIRE. También a las 12 entregarán en el Centro Cultural Antiguo Casino los premios del Concurso de Belenes de la Concejalía de Festejos, que han sido realizados por Down Caminar.

La concejala agradecía a todas las áreas implicadas en la Cabalgata su trabajo: Policía Local, Protección Civil, Policía Nacional, personal de Festejos, Mantenimiento, Limpieza, etc. y a las entidades que colaboran como Hotel NH Ciudad Real, Veimancha y Mercedes-Benz Autotrak., así como a la Federación de Peñas, Hermandad de Pandorgos, voluntarios de “Toma mi tiempo” y miembros de la Comisión de Festejos.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

El concejal de Seguridad Ciudadana, David Serrano, reconocía que todo está diseñado y coordinado desde el Centro de Coordinación Municipal en la calle Calatrava. “Contamos con todos los medios de seguridad para que la gente sólo se tenga que preocupar de disfrutar de esta cabalgata y de la sonrisa de los niños”.

Para su identificación y evitar posibles pérdidas, volverán a distribuirse pulseras de identificación por parte de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y la Concejalía de Seguridad Ciudadana. En estas pulseras, padres podrán poner el nombre de los más pequeños y un teléfono de contacto en caso de extravío. 20 efectivos de Protección Civil estarán activados durante este desfile que estará protegido por los cuerpos de Seguridad y por primera vez con un vallado tipo “New Yersey” para posibles cortes de tráfico en algunas vías, que se recargan con agua no potable.

Además, ésta será una cabalgata “cardioprotegida”. Habrá 4 desfibriladores a disposición de quien pueda necesitarlos: dos en la Plaza Mayor: en el Ayuntamiento y en la ambulancia de Protección Civil, una en una de las carrozas y otra en el vehículo que cierra el desfila. Cada carroza irá acompañada del cuerpo sanitario de Protección Civil.