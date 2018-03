La vicerrectora de Estudiantes y Responsabilidad Social, Ana Carretero, ha explicado antes del comienzo de la actividad que con la misma, y pese a que este año se está poniendo el acento en la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres, la UCLM “no quiere olvidarse de la situación de la mujer en los países en vías de desarrollo”, de ahí que este acto institucional se enmarque dentro del ciclo de seminarios Global Challenge sobre cuestiones globales relacionadas con los Derechos Humanos y la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, organizado por la ONG Ingeniería para el Desarrollo Humano Ongawa, ha informado la Institución regional en nota de prensa.

Para esta primera sesión se ha contado con Mar Correa, experta en Género, Derechos Humanos y Educación para el Desarrollo e integrante del colectivo La Mundial, quien antes de su intervención y a preguntas de los medios de comunicación se ha referido al feminismo como el “el movimiento global del momento” y “el único que está convocando a mujeres de todo el mundo para hacer las cosas de otra manera”.

En su conversación, Correa ha dicho que cada vez más la palabra género o mujer queda recogida en los programas de los partidos políticos, pero no así feminismo. A partir de ahora, tras el 8-M, es posible que esa situación cambie, pero quizás “siga sin tener el contenido que realmente tiene” y que no es otro que “tomar conciencia de la discriminación que sufres por el hecho de ser mujer y actuar para transformarla”. Si eso no ocurre, ha sentenciado, “la palabra feminismo está vacía de contenido”.

Tras la conferencia, ha tenido lugar una mesa de debate en la que la profesora y la alumna de la UCLM Gloria Rodríguez y Cynthia Duque, respectivamente, y las representantes de la ONG Ongawa y de la Fundación Kirira, Cristina Vela y Begoña Navarro, respectivamente, han abordado la desigualdad en la universidad, la empresa y en los países en desarrollo.

El ciclo de seminarios Global Challenge tendrá continuidad los días 22 de marzo y 4 y 17 de abril.