La secretaria Confederal de UGT, Educación y Políticas Sociales, Maribel Loranca , ha visitado las instalaciones de los colegios Gloria Fuertes y CEIP El Santo de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) con el objetivo de conocer el Plan Integral de la Pradera ya que se trata de una iniciativa “pionera y única en España” que interviene de manera completa en toda la comunidad, no solo la educativa. También ha visitado ambos centros educativos.

La máxima responsable de la Secretaría Federal de FETE, la sección de Enseñanza de la UGT, ha mantenido una reunión junto a Rosa Melchor, alcaldesa de la localidad, y Mariano Cuartero, concejal de Educación, en la que se ha detallado el Plan Integral de la Pradera ya que “ha despertado un gran interés y quieren ofrecer toda la colaboración posible, ya que es la primera vez que tienen conocimiento de cómo se interviene de forma integral en toda la comunidad”, ha indicado el edil.

Además ha apuntado que este sistema es pionero porque “hay un diagnóstico de la situación y se cuantifica y establece qué parte corresponde a cada servicio municipal para contribuir a la mejora de la ciudad. Esto implica a todos los sectores de la comunidad, no solo educativa, sino de la sociedad que “es algo muy complejo pero que necesita de la colaboración de muchas instituciones y de muchas asociaciones”.

Es en esta complejidad de intervención, interculturalidad e impacto educativo donde FETE-UGT encuentra “sorprendente y pionera” la aplicación de esta experiencia y donde quiere poner a disposición del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan su ayuda y servicios para “a la vez que nos ayudan, aprendemos todos a realizar el camino”, ha manifestado el concejal de Educación.

A pesar de la larga experiencia que tiene FETE-UGT en la realización de actividades interculturales o en cómo incidir en la sociedad desde el ámbito educativo, Cuartero ha aclarado que “nunca se habían encontrado un caso como el nuestro en el que es el Ayuntamiento el que toma la iniciativa desde una perspectiva totalmente integral como única solución para resolver los problemas reales a largo plazo”.

Según Cuartero, “han querido conocer in situ toda la actividad, el barrio, los colegios y la comunidad educativa implicada para poder ofrecer toda su ayuda y a la vez aprender de esta experiencia piloto que es una iniciativa pionera en toda España”.

SOBRE EL PLAN

El Plan Integral de la Pradera consiste en la actuación municipal desde la corresponsabilización de todos los ciudadanos de todos los ámbitos. Se pretende incidir desde la infancia para trabajar a largo plazo con el fin de obtener los mejores resultados. “No solamente se educa al ciudadano en la corresponsabilidad con su entorno en un Centro Educativo, tiene que ser la sociedad en su conjunto quien esté implicada junto a todos los recursos del Ayuntamiento”, ha señalado el concejal.

Con este Plan Integral se hace responsable a la comunidad educativa, es decir, las AMPAS y familias. En este caso concreto, los colegios Gloria Fuertes y CEIP El Santo están muy implicados tanto el claustro como las AMPAS que han abierto los centros a la ciudad. Esto significa que un ciudadano de este barrio no tiene un sitio para estar de 9:00 a 14:00 y luego unas horas más de comedor y aula matinal, sino que “tiene un centro de referencia que es un servicio que puede ser para el esparcimiento de ocio, para el encuentro y no solamente para la formación integral del alumnado”.

Además, uno de los centros educativos alberga la Escuela Municipal de Música a la que asisten niños de toda la ciudad. Esto contribuye a evitar el aislamiento de ese barrio en el que se procede a la integración efectiva en la que uno de los objetivos a conseguir es acabar con el absentismo escolar.

Alcázar de San Juan lidera un proyecto contra el absentismo escolar junto a Sevilla y Málaga. “Evitar que un niño sea absentista, es evitar que un adulto sea dependiente de ayudas sociales para sobrevivir”, ha explicado Cuartero. Es un plan que toca muchos palillos y no hay ninguno que sea carente de importancia porque el hecho de que un niño no vaya a la escuela, implica que hay unos padres que no se preocupan por la escolarización de sus hijos. Esto supondría que el claustro hiciera un seguimiento oportuno que contribuye a reducir a cero el absentismo “que es lo que se pretende”.

En palabras del edil de Educación, “Alcázar dispone de unos equipos docentes que realizan un seguimiento individualizado de cada uno de los alumnos, pero a priori la Pradera es una población más tendente al absentismo”, que pretende evitarse con las medidas tanto de los propios centros como del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento en los que se ha vuelto a reactivar medidas que lo eviten.