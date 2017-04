La organización agraria UPA en Castilla-La Mancha ha criticado la actitud del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) al considerar que “ha ninguneado” a la región al no haber atendido la petición de impulsar un Decreto de Sequía para el río Guadiana tras los datos presentados por el propio presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), Antonio Carlos Ramón, en diversas fechas, lo que “deja sin soluciones a los regantes”.

“La secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García Rodríguez, afirmó que el Ministerio no iba a impulsar un Decreto de Sequía para el Guadiana, una decisión que calificamos como alarmante pues la sequía es extrema, tal y como sabe el presidente de la CHG”, ha expuesto UPA en una nota de prensa en la que ha mostrado su preocupación ante esta tesitura.

Según UPA, la CHG, organismo dependiente del Ministerio, ha expresado en su propia página web que mientras que “el otoño no ha sido malo en lluvias para los cultivos de secano, con el terreno tan seco no ha habido escorrentía y los pantanos no han cargado” y, además, insiste en que las previsiones dadas a los regantes se refieren “a un año de sequía, y son las más prudentes ya que corresponden a aportaciones de la media de los dos años más secos”.

En cambio, ha reprochado el secretario general de UPA en Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, la solución por parte del Ministerio es “cero”. “No hay solución para los regantes, se plantean restricciones pero compensaciones cero”, ha agregado.

CHG ADVIRTIÓ SOBRE “LA DELICADA SITUACIÓN”

“Durante el pasado mes de enero, la CHG hizo una seria advertencia a los regantes de aguas asociadas a embalses en la provincia de Ciudad Real para que planificaran la próxima campaña de siembra en función de la delicada situación por la que atraviesan las reservas de agua, al 36,3 por ciento. Al parecer, sí tenemos un problema con el agua pero soluciones no las hay, lo cual es criticable y muy preocupante, pues deja el futuro de los regantes abocados a un futuro sin agua”, ha recriminado Morcillo.

UPA ha apuntado haber conocido que la secretaría de Estado de Medio Ambiente trasladó al consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, que “no iba a impulsar un Decreto de Sequía para el Guadiana”, una medida que “permitiría la adopción de otras extraordinarias de gestión para distribuir los recursos hídricos existentes, manteniendo la prioridad absoluta que la Ley establece para el abastecimiento de la población”.