En esta primera reunión en la que el autor ha procedido a la lectura de poemas para posteriormente llevar a cabo una tertulia con los asistentes, el regidor municipal ha querido reseñar la dedicación a la poesía de Brotons en Valdepeñas, “en la que no siempre ha sido reconocido”.

Por ello, ha rememorado nombres como el de Juan Alcaide, Sagrario Torres, Francisco Nieva o Gregorio Prieto, entre otros. “Cuando vemos la materialidad tendemos a devaluar o a no ver el valor que tienen, y solo cuando nos faltan, cuando los recordamos, como cuando recordamos el sábado a Tomás de Antequera, es cuando nos damos cuenta lo importante que fueron, no tanto para nosotros, sino para ser lo que somos porque son ellos los que fijan la personalidad de un pueblo”, ha indicado.

A ello ha unido que “éste pueblo ha tenido overbooking de personalidades, hemos tenido en el siglo XX muchos nombres que ya están en la literatura y en la pintura universal”.

El alcalde también ha tenido palabras de elogio para Brotons del que ha calificado su obra como una “poesía intimista”, declarando que “no es una poesía fácil, primero no es fácil para el que la escribió, que la escribió desde el dolor, y la poesía de Joaquín Brotons es una poesía existencialista, de lucha, de reclama social y de reivindicación de la naturaleza humana. En definitiva, se olvida de esa parte del romanticismo que canta o que le pone verso a una rosa. Él le pone versos a los seres humanos”.

Por su parte, Brotons ha ofrecido al público la lectura de algunos de sus textos recogidos en el poemario ‘Poemas para los muertos’, publicado en 1977. “Gracias por asistir a esta lectura de poemas que no son precisamente alegres, porque la verdadera poesía siempre es triste ya que no conozco a ningún poeta verdadero que siendo feliz y llevando una vida digna escriba poesía alegre”, ha manifestado el autor, para reafirmarse declarando que “para que haya poeta tiene que haber fracaso, como hace muchos años me dijo mi amigo José Hierro, Premio Cervantes: Los grandes poetas siempre fueron seres atormentados”.

Este ciclo de poesía continuará próximamente en el centro contando nuevamente con la intervención de Joaquín Brotons que continuará desgranando parte de su obra.