La diputada regional por Ciudad Real y portavoz de Bienestar Social del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Cortes Valentín, ha lamentado que Emiliano García-Page haya implantado un sistema low cost para los dependientes de Castilla-La Mancha mientras “derrocha en privilegios para los suyos y para sus socios de Podemos”.

Valentín se ha hecho eco del último comunicado remitido por la Plataforma por la Dependencia de Castilla-La Mancha en la que aseguran que 2017 ha sido un año “nefasto” para los dependientes y denuncia que Page –al que llaman “hombre anuncio”- deja “en el más absoluto abandono” a los familiares que, día a día, entregan su vida al cuidado de los dependientes. Pero lo más grave, en su opinión, es que la propia plataforma ha denunciado que los dependientes de la región están llegando a “los límites de la desesperación” y que se encuentran en una situación de “desamparo”. Esta situación también ha sido denunciada recientemente por el sindicato Comisiones Obreras, que ha expresado su preocupación por las más de 12.000 personas que hay en las listas de espera de Dependencia.

Cortes Valentín ha recordado a Page y a Podemos que, además de esas 12.056 personas que hay en las listas de espera, 760.000 ciudadanos viven en riesgo de exclusión social, más de 14.000 castellano-manchegos están en situación de pobreza severa, 185.000 menores también en riesgo de exclusión social, hay 6.486 expedientes de dependientes sin resolver, 3.874 prestaciones económicas se han perdido desde que Page gobierna y 4.700 dependientes han fallecido esperando el servicio al que tenían derecho.

DATOS DEL PARO

En otro orden de cosas, la diputada regional ha analizado los datos del paro conocidos hoy y ha celebrado que 5.022 desempleados de la provincia hayan encontrado un empleo en 2017 gracias a las reformas puestas en marcha por el PP a nivel nacional y ha destacado que 2017 ha sido el mejor año para el empleo de la serie histórica en términos homogéneos y que se han creado 611.146 empleos, un 13% más de puestos de trabajo que en 2016. No obstante, ha recordado que aún hay 49.723 parados en la provincia que quieren trabajar y que no encuentran un empleo, por lo que considera que hay que seguir trabajando en la misma línea y no desmarcarse de la inercia que se ha creado a nivel nacional.

Está convencida de que Mariano Rajoy, con sus reformas, ha permitido que España salga de una grave crisis, que se cree empleo y que los españoles recuperen la ilusión y ha lamentado que en Castilla-La Mancha no se esté aprovechando la buena marcha de la economía a nivel nacional. En este sentido, ha destacado que en España crecieron las matriculaciones un 7,7% en 2017, pero en la región, con el Gobierno de Page y Podemos, solo lo hizo el 1,5%, un dato más que confirma cómo se está desaprovechando el crecimiento económico en nuestra tierra.