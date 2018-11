El senador Miguel Ángel Valverde ha denunciado el grave deterioro del sistema sanitario público en toda Castilla-La Mancha por culpa de la “ineficacia e incapacidad de gestión” del Gobierno de Page y Podemos.

Según ha señalado en rueda de prensa apoyándose en los datos oficiales del Sescam, actualmente hay 35.319 pacientes en las listas de espera de los seis hospitales de la provincia de Ciudad Real, sin embargo, en este total no se incluyen todos los pacientes a los que les dicen ‘ya le llamaremos’, ni los que son citados por segunda o tercera vez, por lo que la realidad es aún peor. Ante esto, considera el senador popular que ni Page ni los socialistas tienen motivo alguno para sacar pecho, sino todo lo contrario, tienen motivos para pedir perdón por intentar engañar a los ciudadanos con un tema tan sensible como la sanidad y por no hacer nada para acabar con las listas de espera reales.

Especialmente grave es, en su opinión, la situación que se vive en el Hospital de Alcázar de San Juan ya que, con 12.943, es el segundo hospital de toda Castilla-La Mancha en número de pacientes en listas de espera, solo superado por Toledo.

Pero, a pesar del maquillaje, el Sescam no ha conseguido ocultar una realidad “escandalosa” que se vive en la provincia de Ciudad Real y es que, mientras con el PP había 115 pacientes esperando más de 180 días una operación, actualmente, por culpa de Page, hay 2.416 pacientes esperando más de medio año a ser operados en los hospitales de la provincia, una cifra que no para de aumentar mes tras mes.

Al margen de las listas de espera, Miguel Ángel Valverde ha denunciado que Page no solo es “incapaz” de gestionar bien la sanidad pública sino que, además, ha incumplido todas sus promesas. Así, ha recordado que no se han construido los centros sanitarios que prometió –como el centro de salud de Tomelloso o el hospital de Puertollano-, que no ha cumplido su promesa sobre la carrera profesional, que las bajas médicas no se cubren y que se está contratando a médicos sin título homologado. Además, ha afirmado que Page ha conseguido un récord de denuncias en los tribunales por la saturación de las urgencias, por el presunto amaño de oposiciones, por unas listas de espera nunca vistas y por las agresiones a profesionales sanitarios. Por todo ello, ha señalado que “Page y Podemos están contribuyendo al descrédito de la sanidad pública pese al esfuerzo de los profesionales sanitarios”.

PROPUESTAS DEL PP EN EL SENADO

En otro orden de cosas, Valverde ha anunciado que el PP ha presentado, para su debate en el Pleno de hoy, una moción por la que pide al Gobierno que reforme la Ley de Actos Jurídicos Documentados para que los ciudadanos no tengan que pagar nada al firmar una hipoteca. Entiende que la decisión del Gobierno multicolor de Sánchez de, por decreto, aprobar que sean los bancos los que paguen este impuesto va a llevar irrevocablemente a que éstos hagan pagar el coste a los ciudadanos, aumentando así el precio de la hipoteca.

El PP, según ha explicado, considera posible suprimir este impuesto, así como el de sucesiones y donaciones, de hecho, ya se ha hecho en algunas comunidades autónomas bonificando este impuesto.

Según datos del Consejo Nacional del Notariado, en Castilla-La Mancha, entre julio de 2017 y junio de 2018, se firmaron 12.554 hipotecas, 2.611 en la provincia de Ciudad Real. Si tenemos en cuenta que la hipoteca media ha sido de 122.600 euros y que el tipo impositivo del impuesto de Actos Jurídicos Documentados es de 1,25 %, en Castilla-La Mancha, con la medida propuesta por el PP, los castellano-manchegos se habrían ahorrados 19.144.850 euros y los vecinos de Ciudad Real 3.981.775 euros. Ante esto, el senador popular ha subrayado que “con el PSOE y los populistas en el Gobierno, solo conocemos más impuestos para las clases medios directa o indirectamente”.

Por otro lado, Valverde ha anunciado que el Grupo Popular en el Senado va a proponer una moción para restablecer el control financiero a la Generalitat para que no se gaste el dinero del FLA en el proceso independentista. Está convencido de que estos controles han sido levantados por Sánchez y su Gobierno populista como “otro pago más por ocupar la Moncloa”.

Además, se va a interpelar al Gobierno de Sánchez sobre las “inauditas e inadmisibles” injerencias ante el tribunal que juzga la causa del proceso independentista, lo que considera un “atropello a la separación de poderes”. Ante esto ha criticado a Page “que no solo calla, sino que abraza en público al que perpetra este atropello”. En su opinión, “es una vergüenza para esta tierra” ya que “no se puede ser un constitucionalista convencido aquí y aplaudir, en Madrid, a un “apologeta” de la España de nación de naciones”.