El Gobierno de Page y Podemos va a suprimir, de cara al próximo curso, un total de 36 plazas administrativas de profesores en los colegios de Infantil y Primaria de la provincia y 48 en los institutos, con lo que finalmente se suprimirán 84 plazas de profesores en la provincia de Ciudad Real.

El senador Miguel Ángel Valverde ha asegurado que “Page es un mal podador que está destrozando la educación pública de la provincia con sus recortes a hurtadillas”.

Valverde ha puesto como ejemplo la situación de la capital, donde se van a suprimir un total de 10 plazas administrativas de profesores, 4 de los institutos IES Maestre de Calatrava, Santa María de Alarcos, IES Torreón del Alcázar y del IES Hernán Pérez del Pulgar; y 6 de los CEIP Ciudad Jardín, Cristóbal Colón, Pérez Molina y Jorge Manrique, en el que se van a suprimir tres.

En este sentido, ha recordado que Ciudad Real es la provincia más castigada por las “dañinas podas” de Page y que, en lo que va de legislatura, se han suprimido 155 plazas administrativas de maestros de los centros de Educación Infantil y Primaria y de los Centros Rurales Agrupados, además de 48 plazas de maestros de los IES, con los que son 203 las plazas de maestros suprimidas hasta la fecha. A esto hay que añadir que Ciudad Real es la única provincia de la región en la que se han cerrado colegios públicos, concretamente tres.

Según ha manifestado el senador popular, este “brutal recorte” tiene graves consecuencias, ya que a los centros educativos se les recortan plazas y aumenta el número de alumnos en las aulas, con lo que la calidad de la enseñanza se ve afectada. Los profesores sin plaza tienen que ser desplazados y las sustituciones se hacen con interinos o con coberturas parciales que, según se ha podido comprobar recientemente, se están haciendo con sueldos indignos.

En este sentido, ha asegurado que por primera vez en la historia, en la región se están realizando ofertas de trabajo a profesores con sueldos de 400 ó 500 euros.

Valverde ha denunciado que el Gobierno de Page y Podemos, que llegaron vendiéndose como los reconstructores, están haciendo recortes en toda regla en la provincia más maltratada en materia educativa. Y los están haciendo ahora aunque Castilla-La Mancha ha recibido 1.012 millones de euros más que en 2015.

El senador popular ha preguntado si se están gastando todo ese dinero en pagar nuevas consejerías, en los sueldos de los asesores o en nuevas vicepresidencias porque los servicios públicos están empeorando por culpa de una nefasta gestión y de unos recortes encubiertos que son “recortazos”. Así, ha recordado que las listas de espera no paran de aumentar, que no se están ejecutando las inversiones sanitarias previstas, que la sanidad está en descrédito por la contratación de médicos sin homologación, que el empleo crece menos que en el resto de España, que las empresas se marchan a otras regiones y que la deuda y el déficit no dejan de crecer.