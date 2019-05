“Venimos reivindicando que Villarrubia de los Ojos somos parte del Parque Nacional de las Tablas desde hace mucho tiempo y con este Festival queremos darle aún más fuerza a esta justa reivindicación, porque queremos que este Festival tenga visos de continuidad, para que se siga celebrando cada año con artistas de reconocido nivel nacional e internacional”, ha explicado la alcaldesa, Encarnación Medina.

El Ayuntamiento ha licitado dos de los conciertos de este Festival, cuyo primer concierto estaría protagonizado por ‘God Save The Queen’, tributo internacional a la mítica banda Queen, que tendrá lugar el 24 de agosto, coincidiendo con la traída de la Virgen de la Sierra, una de las tradiciones más queridas en el pueblo.

La banda de tributo ‘God Save The Queen’ se formó en Argentina en 1998 y actualmente está compuesta por Pablo Padin, Francisco Calgaro, Matías Albornoz y Ezequiel Tibaldo, quienes para celebrar sus 20 años de carrera y éxito consecutivo, presentan en España su mayor espectáculo hasta la fecha. El grupo conmemora su 20 aniversario con este nuevo show donde propone un emocionante recorrido por la carrera de Queen, desde 1973 a 1995, con clásicos temas como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You o We Are The Champions y con el que realizarán 80 presentaciones por todo el mundo.

El otro concierto que forma parte de la licitación es el de Pablo López, que se celebraría el 7 de septiembre, coincidiendo con las fiestas patronales. López, quien es ya una referencia del panorama musical actual, se encuentra inmerso en una gira por todo el país, y actuaría en Villarrubia de los Ojos el próximo verano.

Pablo López regresa a los escenarios con el Tour Santa Libertad para presentar en directo ‘Camino, fuego y libertad’ su nuevo y esperado álbum. Un trabajo que pasa a marcar un antes y un después en la carrera de Pablo López, y que se convierte en el más íntimo y emocional de su carrera, cuyo tema de presentación es ‘El patio’, que incluye 11 nuevas canciones, compuestas, grabadas y producidas entre Reino Unido, Los Ángeles, Madrid y Barcelona.

Una clara apuesta del Ayuntamiento de la localidad por hacer disfrutar a los vecinos y visitantes con dos magníficos espectáculos musicales, a la vez que se pone en valor la riqueza de Las Tablas.

Encarnación Medina acaba diciendo que, una vez se adjudique la licitación, se anunciaría el precio y lugar de venta de las entradas para ambos conciertos.