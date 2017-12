El presidente de la Diputación Provincial, José Manuel Caballero, y la alcaldesa de Ciudad real, Pilar Zamora, han visitado esta mañana las obras que se están realizando en la fachada de la Plaza de Toros de Ciudad Real, acompañados del diputado provincial Manuel Martínez y el concejal de Urbanismo, Alberto Lillo. En el Convenio de Cesión de este edificio, la Diputación concedió al Ayuntamiento una subvención de 200.000 euros que tenía como objetivo el arreglo y pintura del edificio. El consistorio ha sido el encargado de redactar el proyecto con un presupuesto de licitación de 199.999 euros. La empresa adjudicataria es SEFOMA S.L. por 129.000 euros.

Los trabajos consisten en la pintura de toda la superficie exterior del edificio, así como arreglo y adecuación de los canalones y bajantes de la infraestructura de canalización de las aguas de lluvia y mejora de las puertas laterales al Coso taurino.

El estado de las paredes de la Plaza era delicado por las humedades, que han hecho necesarios múltiples arreglos de la Plaza de Toros ya que hay zonas de tapial muy deteriorado que se está protegiendo con ladrillo macizo, zonas de ladrillo e incluso bloques de piedra caliza.

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, valoraba cómo el trabajo coordinado de las instituciones está dando un buen resultado para la capital. “Este edifico hay que rehabilitarlo, porque es uno de los elementos del Patrimonio de Ciudad real. Un edifico que alberga festejos taurinos pero también actividades culturales, conciertos, cine de verano, y estamos apostando por él”.

Zamora reconocía que “éste es el primer paso para cambiar el barrio, para que recupere la dignidad que se merece. Ya presentamos un anteproyecto de remodelación de esta plaza, que actualmente no es tal, donde va a ir un parque infantil, donde hay zonas de deporte saludable para mayores, donde vamos a poder disfrutar de un lugar agradable. Ya está en proceso de licitación, por lo que pronto también veremos comenzar esas otras obras”.

La primera edil agradecía al presidente de la Diputación el trabajo que está desarrollando en Ciudad Real “remando en la misma dirección, apostando por cambiar la vida de los ciudadanos, Ciudad Real está cambiando y este es nuestro objetivo”.

José Manuel Caballero avanzaba que la Diputación Provincial de Ciudad Real ha invertido este año 2 millones 250 mil euros en Ciudad Real en infraestructuras como la Plaza de Cervantes o en materia de trabajo a través de los Planes de Empleo. “Ha habido una magnifica gestión de estos recursos por parte del Ayuntamiento para solucionar problemas de los vecinos de Ciudad Real”.

“Hay otros y otras que se envuelven en el capote diciendo que son más taurinos, pero lo importante son los compromisos y cumplir la palabra dada. Prometimos que la Plaza iba a ser propiedad de la ciudad, y en enero del 2016 se elevó la escritura ante notario, pero esto arranca antes, en 2011, cuando el Ayuntamiento acepta la cesión que le hace la Diputación. Y en octubre de 2014 la Diputación puso a disposición de la anterior corporación 200.000 euros para que acometiera las obras, pero la alcaldesa Rosa Romero no lo hizo. Tenía el mismo dinero en el 2014, y no fue capaz de acometer las obras de la Plaza de Toros. Uno se pueda envolver en el capote pero no hacer nada para mejorar la infraestructura”.

En estos momentos se está procediendo al picado de toda la pared de la Plaza y su reforzamiento en los lugares más delicados. Se colocarán canalones en la cubierta de los palcos que eviten la caída directa del agua sobre el muro de fachada. Se instalarán bajantes empotradas en los muros para que conduzcan las aguas a la calle sin salpicar ni transmitir humedades. Además habrá nuevas bajantes empotradas para la cubierta en la zona de la entrada principal.

Igualmente se están revisando y sustituyendo las tejas que conforman el alero superior. Además se instalarán 6 nuevas puertas de salida con apertura hacia el exterior y barra antipático, y se creará un nuevo paso, donde estuvo la casa del guarda, para conectar con las nuevas salidas de emergencia en la zona oeste de la plaza. Las obras estarán acabadas en el plazo de un mes y medio.

La Plaza de Toros de Ciudad Real es un edificio neo-mudéjar del s. XIX, finalizado en el año 1844. El autor del edificio es el constructor y maestro alarife D. Manuel Gómez. También cuenta con añadidos en el s. XX.(1961). El recinto es de planta poligonal con un cuerpo adelantado en prisma que constituye la entrada principal.