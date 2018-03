La periodista y activista María José Prieto ha recibido esta tarde de manos de la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, el premio “Empoderamiento y Liderazgo” que otorga el Ayuntamiento de Ciudad Real con motivo del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo.

En un acto cargado de reivindicación celebrado en el Salón de Conciertos del Centro Cultural Antiguo Casino, la alcaldesa ha agradecía a Prieto el trabajo desempeñado durante muchos años de trabajo en pro de la mujer, no sólo de nuestro país y de Ciudad Real, sino de los países del tercer mundo.

“A María José la conocí hace mucho tiempo y dije “ésta de qué va…” y pasado un tiempo me di cuenta de lo que iba, y cuando habla de Charo Tapia, que también ha sido un referente durante mucho tiempo, ha sido uno de los primeros corazones levantados, reconozco que, María José, has tenido una compañera de viaje magnífica, o Cristina Tirado, y a todo AJE Mujer, a los sindicatos, hoy es un día en el que no dejo de sonreír”.

“Hoy además de alcaldesa –afirmaba Zamora-, quiero ser mujer, madre, hija, hermana, compañera de camino, y una amiga”, confesaba Zamora que reconocía que “desde que era pequeña el feminismo ha estado en mi ADN porque nunca he pensado que los hombres y la mujeres tengan que ser diferentes, nunca me he mirado a un hombre en un espejo o por la calle y he pensado que él pueda ser más que yo. Nunca he pensado que tener mala leche es de hombres y que ser suave es de mujeres, siempre he pensado que todos somos iguales, pero hemos llegado a un punto en el que hay que salir a la calle y gritarlo”.

La alcaldesa consideraba que la lucha feminista “no es una reivindicación, es una lucha. En el carrillón de la Plaza Mayor hay lazos morados que no decoran, que duelen por cada mujer asesinada que ha estado al lado de un hombre que ha pensado que no merecía la pena. Cada vez que veo un lazo en el carrillón siento rabia, a veces ni pena porque es un sentimiento demasiado débil para una cuestión como la violencia de género.

María José Prieto agradecía el Premio a todas las personas que han estado a su alrededor durante su vida profesional y personal. Si hay algo que podemos hacer en nuestra vida cotidiana en el tema de mujer es no sólo ser la pesada, sino no dejar pasar pequeños detalles, y no os olvidéis de la “sororidad” que viene de “sor”:esa hermandad de las mujeres que viene de fraternidad, que yo he aprendido hace relativamente poco. Vamos a comprendernos, vamos a tirar muros de mentiras que han contado de nuestras relaciones. No nos llevamos ni mal, ni somos envidiosas. Mentira. Lo mismo que ellos”.

Y además anima a reflexionar sobre un tema pendiente como es la abolición de la prostitución. “Estamos en un momento en el que hay esclavitud, sobre todo en las mujeres, hay trata. Eso está ocurriendo en nuestras calles, en nuestras carreteras y la inmensa mayoría no lo hace por gusto ni por decisión propia. Creo que tenemos una tarea pendiente y deberíamos caminar hacia la abolición de la prostitución, como han ido otros países europeos por delante”.

Mª José Prieto Sánchez es licenciada en Ciencias de la Información con una larga experiencia profesional al haber ejercido su profesión de periodista en diversos medios de comunicación en España: Madrid, País Vasco, Aragón, Castilla-La Mancha y los últimos 23 años en Ciudad Real, desde Barataria, Gabinete de Prensa y Comunicación SL, que puso en marcha hace 24 años.

Su compromiso con la igualdad de género, el respeto a la mujer y su incorporación a los centros de decisión, política, profesional, y de todo tipo de organizaciones ha sido constante desde su propio desempeño profesional, como desde las diversas organizaciones que ha integrado a lo largo de su vida: profesionales (Asociación de Periodistas), empresariales (Asociación de Jóvenes Empresarios) ONGs (Amnistía Internacional), organizaciones en las que la necesidad de poner luz sobre las numerosas situaciones de desigualdad y realizado trabajos y proyectos dirigidos a evidenciar situaciones tanto negativas como positivas en la búsqueda de ejemplos de mujeres que pueden servir de testimonio vital para la sociedad.

Además se hacía lectura del manifiesto elaborado por el Consejo Local de la Mujer, leído por representantes de las Asociaciones que lo han redactado: Mujeres Opañel, Centro Local de la Mujer y APAICOCLM.

También se entregaban los Distintivos de Igualdad del IMPEFE, el Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo a aquellas entidades que trabajan en pro de la igualdad entre mujeres y hombres en Ciudad Real a Cruz Roja, Aquona, FISE (Formación integral de Servicios Empresariales), Asociación Fuensanta y BQB Depilación Laser.

El acto comenzaba con un recital músico-poético de la mano del Grupo de Recitación Musical del Ateneo ‘Juan de Ávila’.

A la entrega del premio, junto a los miembros de la Corporación y del Consejo Local de la Mujer, han estado presentes el vicepresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José María Molina, así como representantes de la Justicia, la Policía, el Ejercito, la patronal y los sindicatos.