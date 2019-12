La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha invitado a los vecinos y vecinas de la capital a “mirar al futuro con mucho optimismo en su tradicional mensaje navideño, en el que ha hecho referencia a la efeméride que se celebrará el año que está a punto de comenzar: el VI Centenario de Ciudad Real.

Zamora considera en su mensaje, grabado este año en la Plaza Mayor, que la Navidad “es tiempo de encuentro, de añoranza de los que ya no están, de sentirnos más cerca de los que tenemos a nuestro lado y de recibir a aquellos que vienen de fuera. Como alcaldesa y como vecina, entiendo estos días como días de acompañamiento. Por eso me preocupan principalmente las personas que están solas, los que sufren discriminación, maltrato, los que están lejos de sus familias. Ciudad Real es una ciudad solidaria, y lo es todo el año no sólo en estas fechas”.

La primera edil reconoce que desde el Ayuntamiento “hemos preparado unas Navidades especiales, para la familia, para los niños, para los mayores. Estas Navidades que traerán el año 2020, en el que celebraremos el VI Centenario de la proclamación de Ciudad Real como ciudad. Tenemos un gran pasado y un magnífico presente lo que nos permite mirar al futuro con mucho optimismo”.

“Desde este presente os deseo unas felices Navidades, y que el año 2020 os traiga todas vuestras ilusiones, vuestros deseos y que se cumplan todas vuestras esperanzas”. La alcaldesa finaliza su mensaje con un deseo de “feliz Navidad y feliz 2020”.