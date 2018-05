‘Ciudadanía en marcha’ nos lleva, en esta ocasión hasta Llanos del Águila, de momento, un barrio ‘pequeño’ en cuanto a extensión que, como explica el presidente de su Asociación vecinal (Juan Luis Martín), “la zona que queda al margen derecho de la carretera de Madrid hacia el Parque Empresarial Campollano”. Actualmente, hay unos 1.800 vecinos censados en él.

Un barrio ‘joven’ que, seguramente, sufrirá un cambio bastante significativo una vez que abra sus puertas la denominada ‘Ciudad de la Justicia’ que allí se está levantando: “Posiblemente nuestro barrio tenga una transformación bastante importante una vez que la Ciudad de la Justicia esté concluida; eso le va a dar un dinamismo importante a nivel de hostelería, de movimiento de gente…”, señala el presidente de la Junta Directiva de su Asociación vecinal.

Victoria García nos cuenta, sonriendo, que “los primeros vecinos que se fueron a vivir allí lo hicieron en 2003, en los dos primeros bloques que se levantaron, cuando aquello eran ‘las afueras’ y muchos nos llamaban ‘locos’ por irnos allí a vivir; en quince años el barrio ha crecido una barbaridad”.

Dado que es un barrio donde proliferan centros formativos de diversa índole y también de carácter socio-sanitario (como AFAEPS), es crucial que esta zona de la ciudad no dificulte la movilidad de las personas que tienen algún tipo de discapacidad: “Se trabajó mucho por mejorar la accesibilidad (por ejemplo, desde la calle Jesús del Gran Poder a la Travesía de la Igualdad); y, desde el mes pasado, la calle está completamente abierta y funcional; también se ha asfaltado la Travesía de la Igualdad hasta la UNED, aún falta algún rebaje de acera que esperamos que se acometa próximamente” explica Almudena satisfecha, en general, por lo que se ha mejorado en este sentido.

Juan Luis explica que han pedido a los servicios de Movilidad Urbana del Ayuntamiento “que se instalen bolardos en las intersecciones porque la gente aparca y hay que asomar mucho el coche para ver si viene alguien y poder pasar”, petición que lanzan junto a la necesidad de mejorar, sobre todo a futuro, la posibilidad de cruzar la carretera de Madrid para los peatones.

A nivel educativo para las primeras etapas formativas, Juan Luis nos cuenta que “el Colegio Giner de los Ríos (que está al otro lado de la carretera de Madrid, en el barrio de Cañicas) es, junto al Ana Soto, el que les corresponde a nuestros hijos e hijas y ya se ha quedado pequeño, de modo que es necesario otro que se va a acometer próximamente” señala aludiendo ése Colegio Público que está ya anunciado y a las puertas de su construcción por parte del Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (al igual que otro en la zona de la Facultad de Medicina).

En cuanto al transporte público, Victoria nos cuenta que “sólo hay una línea de autobús urbano (la D); y quizá necesitaríamos alguna más porque, por ejemplo, estamos muy bien comunicados con el centro urbano, pero no a los hospitales, a la zona de El Corte Inglés, del Carlos Belmonte… para ir a esas partes de la ciudad tenemos que hacer trasbordos”.

En este sentido, también nos hablan de otra de sus grandes demandas: el ‘Búho bus’, una línea especial de servicio nocturno (de 00:00 h.-04:00 h.) que desde el barrio piden para que los jóvenes (y no tan jóvenes) que allí residen puedan salir a la zona centro los fines de semana (viernes y sábados) y regresar a casa sin tener que ir andando o en taxis, una petición que han lanzado junto a los barrios de Cañicas y Medicina: “Es una forma (segura y barata) de poder volver a nuestros domicilios a determinadas horas de la madrugada; el Ayuntamiento está interesado en ponerlo (al menos, de forma experimental) para ver qué resultados da”, señala Juan Luis, apuntando que en un primer momento se les dijo que el compromiso era probarlo durante las pasadas Navidades, si bien aún no se ha desarrollado esa ‘experiencia piloto’ para sondear sus resultados.

También coinciden en la necesidad de mejorar el alumbrado público (sobre todo, en la Avenida de la Mancha) porque, “debido a la altura grande de los árboles, se pierde mucha luz, incluso dificultando la visibilidad de los pasos de peatones en determinados puntos”, algo que lleva a Juan Luis a comentar que, en general, “Albacete creo que es una ciudad deficientemente iluminada, pero también se está trabajando en ello”; efectivamente, es algo que está comprometido hacer en un ambicioso plan de sustitución integral y eficiente de luminarias en toda la ciudad, con cargo a fondos del Edusi.

A nivel de seguridad, nuestros invitados nos cuenta que no tienen ningún tipo de problema: “Hay mucho movimiento y tranquilidad, con la Escuela de Danza, la UNED… por allí siempre hay gente, yo nunca he tenido miedo ni he sentido peligro a nivel de seguridad”, afirma Victoria.

Otro de los problemas del que se quejan es el de la presencia masiva de palomas: “Se instalan en balcones, tejados, esquinas… y el problema no son las palomas en sí, sino los desechos que ocasionan…”; un problema generalizado en toda la ciudad y por el que han mostrado su malestar todos los representantes de los barrios que hasta ahora han pasado por este espacio: “Hemos hecho gestiones con la Concejalía de Medio Ambiente, que nos dijo que iban a adjudicar la empresa de mantenimiento de parques y jardines que iba a pasar a encargarse del problema para controlar las palomas en la ciudad”, explica Juan Luis al respecto.

También se refieren a la conveniencia de instalar un punto de préstamo de bicicletas en la Travesía de la Igualdad (o barajar la posibilidad de trasladar el que hay en las inmediaciones del Parque de Bomberos, si finalmente se viera que ése no se usa mucho) “sería una buena idea para descongestionar la ciudad de tráfico”, apunta el presidente de la Junta Directiva de Llanos del Águila.

Este joven barrio de Albacete celebra sus fiestas, habitualmente, el primer fin de semana de junio pero, en esta ocasión, para no coincidir con el puente que esas jornadas coincide con motivo del Día de la Región, lo han adelantado al último fin de semana de mayo (del 24 al 27), con una comida “fabulosa” que nos cuenta que les hacen profesionales de la Escuela de Hostelería de la Universidad Laboral.

Además de la sede del Centro Socio-cultural, comparten muchas actividades con el barrio Cañicas, si bien de manera propia organizan, por ejemplo, un carnaval junto con AFAEPS, con quienes también son ‘socios’ (muy gustosamente por ambas partes) en la Cabalgata de Apertura de la Feria de Albacete y otras muchas actividades a lo largo del año (desde viajes a meriendas en Navidad, actuaciones, etc.).

A nivel general, como ciudadanos de Albacete, en el tramo final del programa nuestros invitados aprovechan para lanzar algunas propuestas que, a nivel general, desearían cuanto antes ver realizadas, como “dar usos a determinados edificios en la ciudad (como el antiguo Banco de España, o la antigua Comisaría de Policía Nacional de la ciudad, el de Legorburo, etc.)”, concluyen.

Si lo desean, pueden visionar al completo esta entrega de ‘Ciudadanía en marcha’ sobre el barrio Llanos del Águila mediante el vídeo que acompaña este adelanto por escrito de algunas de las cuestiones de las que en él podrán escuchar hablar.

Almudena Martínez Carrascosa, Vocal de la Junta Directiva Asociación de Vecinos Barrio Llanos del Águila; Mª Victoria García López, Secretaria de la Junta Directiva Asociación de Vecinos Barrio Llanos del Águila; Juan Luis Martín Rolando, Presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos Barrio Llanos del Águila; y Manuel Lozano García, director del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca

