ABRIL SIGUE SU CURSO. 1955. Las relaciones entre el Vaticano y el gobierno de Argentina estaban cerca de romperse. Las quejas desde la Santa Sede eran continuas, por considerar que existía persecución religiosa en ese país americano. Algunos altos cargos católicos dimitían por no estar de acuerdo con el régimen peronista en su política religiosa. Desde París se anunciaba el plazo de veinte años para que Francia concediera la independencia a Túnez. El gobierno de la Alemania Oriental amenazaba con aislar su zona de Berlín para impedir la actividad de los espías occidentales. Las detenciones se sucedían. La Organización Mundial de la Salud advertía, porque existía un optimismo prematuro, que no se había vencido a la poliomielitis aún, pero anunciaba su eliminación en pocos años. En una recepción del Jefe del Estado a la Asociación de la Prensa de Madrid, capitaneada por el Señor Aznar, se dijo algo que en estos días del siglo XXI resuenan como un estruendo escandaloso: “La prensa española será poderosa cuando aumente el nivel cultural de la Nación”. Cierto, se ha demostrado que el avance ha sido objetivamente contrastado, pero nos hemos quedado cortos. El nivel cultural de España sigue bajo, por eso la prensa es poderosa para bien y para mal. La falta de formación general sigue provocando el éxito incuestionable de la manipulación. Los informadores han dejado paso a los creadores de opinión, que tratan de orientar el pensamiento hacia lo que rellenan sus bolsillos. Pocos ejemplos nos quedan de esa independencia informativa de la que muchos alardean falsamente. La verdad no está de moda. El rápido crecimiento de Pamplona (Navarra), estaba provocando problemas al no disponer de infraestructura suficiente para depositar el agua que se consumía, lo que llevaba a restricciones durante la noche. Las obras eran imperiosamente necesarias. La mixomatosis estaba afectando gravemente en la provincia de Alicante. El sarampión estaba causando muchas muertes de niños en Méjico. En Gerona era detenido el autor de dieciséis incendios forestales. Probablemente, la respuesta penal sería más ejemplarizante de lo que se estila en nuestros días de 2019. Seis marineros españoles fueron condenados por contrabando de tabaco en Liverpool (Inglaterra). Desde Occidente no se ponían obstáculos para un tratado de paz entre Rusia y Austria. Con la firma del tratado, Austria será neutral y no podrán ubicarse bases militares en su territorio. En el diario Línea de Murcia se daba por finalizada la terrible crisis alimentaria que dejó la posguerra. La agricultura española avanzaba firme y con rendimientos aceptables. Los envíos semanales de naranja valenciana con destino a Francia aumentaban su ritmo. En Francfort prefieren la navel española a la sanguina italiana. Argelia trataba de competir con España en materia de cítricos, aunque sin éxito. Antonio Bienvenida se negó a lidiar toros afeitados en Arlés (Francia); el escándalo fue mayúsculo. El Anuario Demográfico de las Naciones Unidas consignaba datos del año 1953, donde aparecía España aumentando la natalidad y disminuyendo la mortalidad. Una preocupación que se ha instalado en 2019, donde muere menos gente, pero nace, también, bastante menos. Vietnam despertaba en guerra después de romperse su enésimo alto el fuego. EEUU trataba de recuperar la paz entre las dos chinas. Brasil se había convertido en el objetivo de la emigración europea, superando a Venezuela y Argentina. Las posibilidades de trabajo en esa enorme extensión de tierra arrastraban a muchos españoles, entre otros, a cruzar el Atlántico, sometiéndose a las mafias que traficaban con seres humanos. También, y era obligado, los gobiernos respectivos buscaban formas de encauzar el movimiento de personas para adecuar los medios para su recepción, por eso se preparaba en España, previamente, a los grupos de peticionarios y se les facilitaba su viaje y posibilidades de trabajo legal. Nos suena bastante este tipo de avalanchas migratorias ahora, cuando el empuje humano supera el Estrecho de Gibraltar o cruza el Mar Mediterráneo. Las causas del éxodo, en la mayoría de los casos, hace imposible esa coordinación entre gobiernos, porque en uno de los lados no existe estructura administrativa adecuada a semejante presión. La muerte o el hambre provocan urgencias que los gobiernos receptores no pueden controlar. Un practicante de Vitoria, toxicómano, falsificó sesenta y cuatro recetas, sustraídas a los médicos, para obtener estupefacientes. La Audiencia Provincial absolvió al falsificador y castigó a un farmacéutico y un empleado de farmacia por colaborar en los delitos. El Tribunal Supremo, más tarde, también condenó al practicante con la misma pena. Llegó a la isla de Trinidad la balandra, que cruzó el Atlántico con cuarenta y seis españoles a bordo, procedente de Las Canarias. Pisaron tierra exhaustos por sed y hambre. España establecía relaciones diplomáticas con Ceilán. Años más tarde el país pasaría a denominarse Sri Lanka. En el diario Línea se anunciaba un riguroso control sobre el exacto cumplimiento de la legislación laboral en las panaderías murcianas. No hay duda en imaginar una iniciativa similar en Albacete. Un estudio científico determinó que Cleopatra, la mujer más codiciada del mundo, era una belleza corriente, aunque era muy astuta y coqueta. El Ayuntamiento de Alcantarilla (Murcia), obsequió con una merienda huertana a los alumnos extranjeros de la Universidad de Murcia. Bien nos hubiera gustado hacer lo mismo en Albacete. Abril 2019.