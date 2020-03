Este maldito virus, entre los muchos mazazos que nos esta dando, hoy me, nos ha dado uno de esos fuertes, de esos que duelen y mucho.

He recibido la noticia de la muerte de Pedro Lara López, amigo de muchos años, de él y su familia, especialmente de su hermana Mari Cruz y de su madre. Hacia ya algún tiempo que no lo veía, estaba al cuidado exclusivo desde hace muchos años de su mujer, Maria Encarnación. El Covid 19 se ha llevado a los dos con unos pocos días de diferencia.

Conocí a Pedro al inicio de los 80. El era Jefe de Personal de la delegación que la empresa Cubiertas y Tejados tenia en Albacete. ¿Quien no se acuerda de Cubiertas y sus oficinas en Pedro Coca?. Y yo era Secretario de Organización de CC.OO. de Albacete. Y en la responsabilidad de ambos, nos tocó estar en multitud de mesas de negociación, ya fueran sectoriales, ya fueran de empresa.

Recuerdo como si fuera ahora mismo, cuando por primera vez se sentó en nombre de la parte empresarial en la mesa de negociación del convenio de la construcción y su actitud inicial fue de cierta dureza. Durante muchos años estuvimos negociando los convenios, el por la parte empresarial y yo por la de los trabajadores. Negociaciones no exentas de tensión, como era normal, pero sin mas problemas de los normales y donde él, junto a Julián Navarro, Paco Alfaro, Don Vicente y sobre todo el amigo y Abogado de ASECOPE Joaquín, hicieron posible, junto con los sindicatos CC.OO. y UGT que el convenio de la construcción fuera modélico en toda España.

Esta relación permitió que se fuera cuajando una gran amistad entre ambos, y que se vió reforzada cuando la empresa decidió iniciar un expediente para trasladar su central de Albacete a Toledo, y con ello todo el personal de administración. Decisión ésta con la que él estuvo siempre en desacuerdo, aunque tuviera que negociarla en nombre de la empresa: “Mata no cedas” me decía, al tiempo que me trasladaba las propuestas de la empresa. Esto hizo que dicho traslado, fuera mucho menos traumático de lo previsto y las condiciones fueran mas beneficiosas para los trabajadores.

El traslado de las oficinas de la empresa a Toledo, coincidió con mi elección como Secretario General de CC.OO. de Castilla-La Mancha. Y ello hizo que ambos profundizáramos en nuestra relación personal, relación que se ha mantenido hasta el final. Muchas de aquellas tardes toledanas quedábamos, incluso a comer. Vivíamos muy cerca uno del otro.

Pedro era una persona vitalista, alegre, trabajador, entregado con pasión a su trabajo en la empresa y a cualquier cosa que emprendía, leal con todo y con todos, nos escurría nunca el bulto, siempre daba la cara, desprendido, con un gran corazón, y un amante de su Albacete. Siempre, siempre ponía por delante de cualquier cosa la defensa de Albacete, de su progreso, de sus gentes, de su feria. Siempre me decía, “Mata tu que tienes la responsabilidad que tienes, no te olvides nunca de nuestro Albacete, barre todo lo que puedas para allá, no dejes que se queda atrás”.

Se jubiló y se volvió a su ciudad, a la que adoraba, donde tenia a su gente, a sus hijos, a su esposa, a sus hermanos, a su madre y a sus amigos, que eran muchos. Aunque los últimos años pudo disfrutar poco de todo ello.

Pedro, todos te recordaremos, como lo que eras, una excelente persona y sobre todo buena gente.

Descansa en Paz.

JUAN ANTONIO MATA MARFIL