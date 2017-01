Tras el paréntesis navideño retomo AL HILO DE LA SEMANA. Hoy me es imposible centrarme en un tema solamente. Son tantos y tan importantes que no me resisto: la subida de la luz, la EPA, Trump, la Matanza de Atocha. Y se quedan en el tintero otros tantos.

1.- Enhorabuena al Partido Socialista y a Podemos de Castilla-La Mancha por el acuerdo sobre los Presupuestos Regionales. Es el documento económico, social y político más importante para quien gobierna y hay que lograr que lo sea también para el desarrollo, el empleo y la consolidación del Estado del Bienestar. Esperar que su análisis con los agentes sociales y el debate en las Cortes sirva para mejorarlo y concretar los objetivos.

2.- Las grandes compañías eléctricas nos están atracando impunemente. No hay justificación alguna para que un suministro esencial para la economía y la productividad del pais, el bienestar e incluso la supervivencia de miles los ciudadanos y familias, quede al socaire de la voluntad del mercado. ¡NO, no lo podemos entender ni permitir!.

Es necesario que las organizaciones de consumidores, los sindicatos, los partidos políticos, la ciudadanía nos movilicemos y obliguemos al Gobierno a tomar las medidas necesarias para poner fin al atraco. De motu propio este Gobierno de derechas no lo va a hacer.

3.- La EPA del último trimestre de 2016 es positiva. Eso parece. Crece el empleo, baja el paro. Gobierno se atribuye el éxito y lo achaca a su Reforma laboral, tesis a la que se apunta la patronal. Pero detrás se esconde una gran mentira. No ha crecido el empleo, se ha troceado. Ha crecido el subempleo: Los contratos precarios, a tiempo parcial, por horas y con salarios de miseria y sin derechos. Y además de cada 100 parados, la mitad es de larga duración, 45 no cobran prestación ninguna y otros 27 solo cobran el subsidio de 426 euros. ¡Campanas al vuelo pocas!.

4.- Trump ha llegado a la Casa Blanca y con él ha llegado el fascismo: El nacionalismo más retrogrado, el proteccionismo, el nepotismo, el racismo, la xenofobia, las torturas, el desprecio a las minorías, a emigrantes, a hispanos, a la prensa, a la libertad de expresión, a la cultura, a las mujeres, al medio ambiente. ¡Terrible y lamentable!. Contento está ese 5% que posee el 90% de la riqueza del mundo –el índice Dow Jones ha superado por primera vez en la historia los 20.000 puntos-, pero no quienes creemos en la libertad, la justicia, los derechos humanos.

5.- El 24 de Enero hizo 40 años que un grupo de pistoleros fascistas, a las órdenes de aquellos que negaron la libertad al pueblo español y mantuvieron la dictadura de Franco, entraron en un despacho de Abogados Laboralistas de CC.OO. y del PCE y asesinaron a cinco de ellos, y dejaron mal heridos a otros cuatro.

La libertad, la democracia estuvo jalonada en nuestro país de muchos años de lucha: con miles de trabajadores que perdieron su empleo; con miles de exiliados, detenidos, encarcelados, torturados y muertos.

¡Que nadie lo olvide!. La libertad no nos fue regalada, se fue conquistando día a día, aunque la dictadura respondió siempre con represión, cárcel y muerte.

¡Los asesinados de Atocha fueron mártires por la libertad!. Por eso cuando el Alcalde del PP de Casasimarro, siguiendo los pasos de su Jefa, la actual Ministra de Defensa, se niega a poner una placa en el parque que lleva el nombre de Ángel Rodríguez Leal, en homenaje y recuerdo de los asesinados en aquel despacho, con el pueril argumento de “no herir susceptibilidades”, solo se le puede decir que es indigno de ostentar un cargo democrático como el que ostenta, por mucho apoyo popular que tenga. Con su equidistancia insulta a las víctimas poniéndolas al nivel de los asesinos; y nos hiere a cuantos creemos en la libertad y la democracia. Por eso ayer tarde estuve en Casasimarro, junto a muchos vecinos, amigos y compañeros, en el homenaje a Ángel Rodríguez Leal y a sus compañeros Abogados de Atocha.

Artículo de opinión de Juan Antonio Mata Marfil - Funcionario de Justicia y Sindicalista