Es curioso recordar esa matraca de los imbéciles de entonces, cuando vociferaban alardeando de progresía infumable, denunciando la utilización del fútbol por el régimen para entretener al pueblo y, de ese modo, con los toros, adormecer sus reivindicaciones sociales, que las había. Resulta que, muchos año más tarde, cuando ya no se considera que el pueblo precisa entretenimiento político perverso y culpable, el fútbol sigue siendo un acontecimiento de masas, desmesurado a través de los medios de comunicación, que en el año 1954 no existían, al menos para la gran mayoría de españoles, que trataban de conseguir el mejor modo de comer tres veces al día. El uno de febrero era noticia la apurada victoria de El Madrid sobre un Oviedo luchador. Los asturianos mantuvieron una serena y peligrosa táctica a la contra y pudieron ganar si hubiese sido más coactivo el ataque blanquiazul. Las líneas madridistas fueron absolutamente inoperantes, destacándose la individual laboriosidad de Di Stéfano, que debía soportar la crítica sobre su deambular en el desierto de sus propias e individuales iniciativas. Una casualidad proporcionó una jugada providencial, aprovechada por Molowny. El frío de Chamartín fue lo único que acompañó la soledad del argentino. Lesmes era desbordado con facilidad, aunque Navarro aguantó en la defensa. Muñoz, el inteligente, como lo llamaba el comentarista, no acertó nada. El Oviedo hizo, y además bien, lo que se esperaba que hiciera. Más compenetración en los astures, pero también poco profundos y ahorrativos de la munición. La temperatura era siberiana. Fuerte ventarrón, que impedía el buen dominio del balón. A los treinta y seis minutos de la segunda parte, el Madrid consiguió su único gol. Gento no aparece indicado más que al escribir la alineación. En esa jornada, Atlético de Bilbao, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad puntuaron en campo contrario. El Osasuna venció al Santander, como el Valencia al Coruña y el Celta al Sevilla. El Jaén se dejó un punto en casa frente a La Real Sociedad. El Valladolid perdió en Zorrilla frente al Atlético de Madrid. De no ser por la lesión de Martín, la derrota vallisoletana pudo ser más abultada. El delantero centro madrileño era Coque. En Tercera División, el Toledo venció al Palomarejos. El tiempo obligó a suspender varios partidos. Y se anunciaba que el hormigón translúcido cooperaba al embellecimiento de España. Lo vendía La Veneciana.

Italia gastó más de cinco millones de dólares en algodón ruso. Las negociaciones entre la industria italiana y rusa se intensificaban para mejorar intercambio comercial. Seguía proyectándose en el Cine Roxy-A, El Alcalde de Zalamea. Y se anunciaba el estreno El Pozo de la Angustia, que se publicitaba como llanto, rabia, furor y destrucción. En el cine Capitol se anunciaba el éxito internacional, Dos Caminos, protagonista Rubén Rojo, al que acompañaban en el elenco, José Nieto y Trini Montero. En Francia, como consecuencia del intenso frío, cinco niños fallecían. En Inglaterra, al romperse la capa de hielo que cubría un lago, se ahogaron dieciocho chiquillos. Las arterias fluviales más importantes de Alemania estaban heladas o llenas de témpanos que dificultaban la navegación. En los canales de Estrasburgo, Francia y Holanda el tráfico estaba paralizado por el hielo. El golfo de Finlandia, completamente helado, formaba un puente que la comunicaba perfectamente con los países bálticos. El tráfico interrumpido en Portugal por el frío estaba perjudicando la salida de patata desde Montalegre. Los lobos estaban entrando en las aldeas en busca de comida. Fortísimos vientos en Italia, que acompañaron a las intensas nevadas en el norte. Las autoridades japonesas iniciaban una campaña contra el ruido. Los camiones con altavoces advirtiendo que no se hiciera ruido debieron ser paralizados. Los funcionarios optaron por colocar carteles en los camiones y hacerlos circular en silencio.

La Rusia soviética iba a tener una nueva bandera. El general Clark indicaba que la guerra en Corea no se iba a reanudar por las grandes pérdidas ocasionadas al enemigo. La producción de oro en Sudáfrica, se decía en Ciudad del Cabo, batía record desde 1945, aunque no alcanzaba la cifra más alta, registrada en 1941. La policía austríaca informaba que agentes rojos habrían secuestrado a Bohumil Lausman, ex primer ministro adjunto de Checoslovaquia, que hacía cuatro años pudo escapar de su país. En Egipto, veintiocho personas fallecieron, arrolladas por un tren, cuando invadieron las vías para ver la llegada del presidente Naguib. Desde El Cairo, por avión, llegó a Karachi el Aga Kan, líder espiritual de una secta religiosa.

En Corea, los comunistas estaban construyendo una línea de fortificaciones defensivas a base de estructuras de cemento armado, a todo lo largo de la frontera donde se estabilizó el frente, al firmarse el armisticio. Los chinos trabajaban en esa especie de Línea Maginot, a base de trincheras, parapetos y nidos de ametralladoras. Sólo una bomba atómica podría destruir esas fortificaciones, afirmaba un oficial norteamericano. En El Cairo, la exreina Narriman firmó un acuerdo renunciando a todos sus derechos para la custodia de su hijo Fuad Ahmed. En Argelia, en una parada de tranvías, un indígena atacó con cuchillo a un grupo de europeos. Dos murieron y otros cinco quedaron en estado menos grave. El autor pudo ser detenido. En Portugal se anunciaban distintos actos para conmemorar el cuarto centenario de la fundación de Sao Paulo. El canario, José Anchieta, jesuita, fue uno de los fundadores de Río de Janeiro y Sao Paulo. Beatificado por el Papa Juan Pablo II y canonizado en 2014 por el Papa Francisco. Entre muchas de sus aportaciones, estandarizó la lengua tupí, idioma extendido por la Amazonía y muy utilizada por los indígenas que habitaban Sao Paulo. A finales de febrero de 1954, el coronel egipcio Nasser se proclamó Jefe del Gobierno. En Noviembre se hará cargo de la Presidencia de la República, después de destituir a Naguib. Mantendrá el poder, a sangre y fuego, eliminando literalmente a los Hermanos Musulmanes; algunos de sus líderes, que pudieron escapar, difundieron la doctrina islámica por Asia. Murió de un infarto en 1970. La historia lo ha juzgado con indulgencia…. Y con esa generosidad, merece la pena entretenerse hablando del año en que nací: 1954.