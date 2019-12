Mendes-France rechazaba la alianza electoral con los comunistas en Francia. Buscaba el mejor modo de sustituir a Faure en el poder. En la ONU progresaba la idea de admitir a dieciocho estados más. Parra Pérez, delegado de Venezuela, respaldaba, entre otros, el ingreso de España, Portugal e Italia, porque, decía:”Venezuela está ligada a esos países por lazos de religión, cultura y amistad”. Habría que escuchar en estos días a los representantes venezolanos hablando en similares términos. El gobierno argentino prometía nivelar precios y salarios. Supongo que estamos en lo mismo, ahora, en pleno cambio de titular de ese querido pedazo de España en América. El déficit era muy importante. La historia suele estar condenada a repetirse si nadie está dispuesto a evitarlo, porque la clase política reproduce tópicos y defectos, entre otras razones, porque no hay romanticismo en el modo de buscarse la vida de ese puñado de trepas sin formación y una cara dura impresionante. Lo peor no es eso, que debemos aceptar como imponderable, lo lamentable es que un porcentaje significativo de la población que los respalda suele tener la misma catadura moral. Era noticia en esos días que muchos pueblos de la provincia de Cuenca carecían de ferrocarril, teléfono y telégrafo. No se trataba de algo excepcional. Terminaba 1955 y en la Sierra de Segura estaban muy lejos de pensar, siquiera, en la llegaba de electricidad. La España despoblada, entonces, completamente repleta de gente, carecía de casi todos los servicios que ahora consideramos normales en familias humildes.

El Rif seguía en guerra y Francia reclamaba al nuevo gobierno marroquí que condenara semejante escalada armaba. Mientras, las rencillas políticas hacían complicado el reparto del poder bajo la autoridad del nuevo Sultán. En Cuba se intensificaban las violentas manifestaciones estudiantiles. Se presentaban veintiocho partidos políticos en las elecciones de Francia. El Frente Republicano no era más que la reedición del Frente Popular. El Partido Laborista Inglés buscaba nuevo líder. El envío de material bélico norteamericano a España era incesante y estaba proporcionando armas modernas al ejército. En veinte meses, 122 buques de transporte habían descargado en distintos puertos. La niebla provocaba el cierre del Aeropuerto de Barajas. En toda España se convocaban concursos navideños de villancicos y belenes. El día 10 se celebraba la festividad de La Virgen de Loreto, patrona del Ejército del Aire. El Teniente General González Galarza presidía en Santiago de la Ribera (Murcia), el acto de la jura de bandera por los cadetes de la Academia General del Aire. Desde el puerto de Alicante salían 360 emigrantes con destino al Paraguay.

Era noticia la reanudación de las obras del ferrocarril Baeza-Utiel a su paso por los 110 kilómetros en la provincia de Albacete. El proyecto se inició en 1928 produciéndose una paralización en 1936. A finalizar la guerra civil se reiniciaron con mucha lentitud. Se hablaba de modernización en las comunicaciones entre Andalucía y Francia por Lérida. Las comarcas de Alcaraz y Casas Ibáñez (Albacete), se verían revitalizadas.

También se planeaba la construcción de la nueva estación en la capital manchega. El lecho donde debería acoplarse la vía, si estaba construido, quedó para paseantes, cultivo de champiñón y la frustración pendiente de esa autovía que, también, duerme el sueño de los justos, al menos, en nuestra provincia.

Sobre agua embalsada era normal recordar que los pantanos de las cuencas del Júcar y Segura eran los menos favorecidos. Se avisaba sobre la pronta puesta en circulación de los nuevos billetes de 5 y 50 pesetas.

En la ONU, bastante devaluada, seguía la disparidad de criterios para admitir nuevos miembros. Rusia se negaba a la admisión de trece países no comunistas. Por fin, con diez votos a favor y la abstención de Méjico y Bélgica, España era admitida como miembro de la ONU. Por el momento, quedaban excluidas Japón y Mongolia; otros quince países, también, eran aceptados en el gran Parlamento del Mundo. Rusia pretendía que fuera admitida la China comunista lo antes posible. El partido comunista chipriota era declarado ilegal. Siria reclamaba en la ONU que se castigara severamente a Israel. Un intenso temporal azotaba la mayor parte de España causando muertes y numerosos desperfectos. Se hablaba sobre el proyecto de regularización del hospedaje en España. Preocupaba la competencia exterior para los cítricos nacionales. Había que buscar nuevos mercados. Seguía la electrificación de zonas rurales en la provincia de Ciudad Real, donde seiscientas personas quedaban aisladas como consecuencia del temporal. También se producía derrumbes en la provincia de Badajoz.

En Jordania se producían violentos disturbios contra la proyectada adhesión al Pacto de Bagdad, donde se encuadraban Turquía e Irak, enfrentados a Egipto, Siria y Arabia Saudita. Era decretado el Estado de Excepción. La ciudad de Madrid otorgó su medalla al Rey de Jordania. El alcalde madrileño y su esposa tenían previsto visitar oficialmente Amman. No era el momento más propicio para ir. Los colonos franceses en Marruecos estaban pensando evacuar el territorio colonial. Llegaba a Cartagena (Murcia), el barco minador Turia, entregado por Estados Unidos. Era el tercero de su clase para dotar a la Armada Española de navíos modernos y tripulaciones bien adiestradas. Diciembre 2019.