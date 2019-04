La Voz de Albacete se remontaba a una noticia del día 9 de marzo de 1883, publicada en El Diario de Albacete, que hablaba sobre la gran nevada que estaba cayendo a las siete de la mañana. También informaba sobre un fallecimiento:”La parca fiera nos ha arrebatado a nuestro sincero amigo don Francisco Olsina, secretario que era del Ayuntamiento de Casas Ibáñez.” En esas fechas de 1955 se ofrecía en traspaso la terraza El Pinar, negocio en marcha, por no poder atender. Razón: Bar Los Corales, Plaza Mayor. Albacete. Se anunciaba el reparto de ayuda a las Hermandades de Labradores de Barrax y Ayna para mejora de las explotaciones. Un millón y medio para los primeros y seiscientas mil pesetas para los segundos. El Ayuntamiento de Hellín informaba sobre el concurso-subasta para la construcción del cuartel de la Guardia Civil en Isso. La ola de frío ofrecía en España excelentes perspectivas para los embalses cuando hubiera de llegar el deshielo.

El día 11 de marzo de 1883, en El Diario de Albacete se informaba que un patriota de la ciudad, careciendo de herederos, había donado al Ayuntamiento su casa, sita en calle Albarderos, para que sirviera de escuela de niños de ambos sexos. Era bueno saber que, en esa fecha, la arroba de aceite se vendía a 46 reales. Y el día 15 de marzo, el mismo diario, decía: “La Sultana, confitería de José María Peraile, recuerda a sus numerosos parroquianos que se aproxima la festividad de San José, clásico día, en el cual es indispensable hacer algo por los Pepes. Se admiten encargos hasta última hora”. En esa misma fecha era noticia que “el Consejo de Estado levantaba la suspensión que pesaba sobre el teniente de alcalde de Albacete, don Tomás Pérez Linares. Los documentos para su reposición se encontraban en el Gobierno Civil de la provincia”. El 15 de marzo de 1955 Pedrés cortó dos orejas y un rabo en Cerete (Colombia). Regresaba a España Chicuelo II, tras su exitosa gira por las plazas de Venezuela, Colombia y Perú. Lo acompañaba su hermano Ricardo Giménez Díaz. Don Antonio Andújar Balsalobre, director de la Voz de Albacete, ganó la Rosa de Plata de los Juegos Florales de Castellón.

El día 16 de marzo de 1883, El Diario de Albacete informaba: “Mientras ventilaba ayer ciertos asuntos el secretario del Ayuntamiento de Minaya (Albacete), con el señor Gobernador civil de esta provincia, desapareció el sombrero del primero que dejó colgado en una percha que hay próxima al despacho del segundo. Por más indagaciones que se han hecho no se ha dado con el timador del sombrero, ni con éste. El secretario dice que tal prenda se la va a reclamar judicialmente al gobernador”. El 17 de marzo de 1883 decía: “Con gusto vemos que se ha arreglando el piso de algunas calles, pero notamos que los materiales empleados son poco sólidos y que se hace todo muy a la ligera”. Curioso paralelismo con las mismas fecha en 2019; seguimos con obras similares y parecidos comentarios.

ABC anunciaba la visita a España de Nixon, Vicepresidente de los EEUU, durante el verano siguiente. Desde Washington se hablaba sobre la posibilidad de repartir leche entre los universitarios franceses, como ya se hacía con los niños entre seis y once años. La popularidad era tan grande en su país, que Eisenhower pretendía presentarse de nuevo a las presidenciales de EEUU. Se temía por el estallido de una guerra general en Asia. La India prohibía la exportación de monos. En Méjico, cerca de Guadalajara, se estrelló un avión pereciendo 28 pasajeros. El Papa enviaba un mensaje que cobra ahora especial significación: “Los párrocos no deben contentarse con que se llene el templo de fieles cada domingo para oír misa”. Para muchos observadores de nuestros días, en pleno 2019, la preocupación es la falta de párrocos en templos que no se llenan de fieles para oír misa. Las nevadas, en marzo de 1955, llegaban al levante. Fleming fallecía cuando iba a salir de casa para ir a su trabajo. Los aduaneros franceses, después de una larga y dura huelga, la desconvocaron obteniendo el setenta y cinco por ciento de sus reivindicaciones.

En Buenos Aires (Argentina), se iniciaba la gran semana fallera, a la que era invitado el General Perón. Las heladas causaban daños en la huerta de Murcia. Se había celebrado el XVI aniversario de la independencia de Eslovaquia coincidiendo con el X aniversario de la ocupación bolchevique. Lógicamente, dicha efeméride de la libertad se rememoraba en el extranjero. El 14 de marzo de 1939 se pudo separar de Praga, aunque la ocupación alemana frustró el futuro, que en 1955 se mantenía en suspenso. Muchos años después, tras una negociación ejemplar, la República de Checoslovaquia se partió para dejar seguir en solitario la Eslovaquia que se visita en este siglo XXI. La Universidad Laboral de Gijón (Asturias), con su excepcional edificación, esperaba a la primera promoción de 450 niños, huérfanos de productores, que iniciarían su formación en uno de los paradigmáticos centros docentes de España. Entre el alumnado que gestionaba la Beneficencia y los que controlaba la Compañía de Jesús, la capacidad, una vez completados todos los cursos en sucesivos años, llegaría hasta los 1.750 alumnos. En Bilbao amarraba la motonave Guadalupe cargada con maquinaria agrícola, camiones, automóviles, hormigoneras gigantes y otros productos procedentes de Estados Unidos. Pero marzo necesita más atención… Marzo de 2019.