Aunque hay quien parece muy preocupado por la transparencia en la financiación de los actos de estas primarias en el PSOE, (y es logico que así sea), curiosamente no parecen muchos los interesados en que esa transparencia se extienda a todos y cada uno de los candidatos.

Todo el interés que parece existir, gira exclusivamente alrededor de lo que afecta a los actos de Sanchez y nada se dice de lo que atañe a los de los otros dos candidatos. Me pregunto hasta que punto, los dirigentes responsables de este esperpento juridico fiscal que estamos viendo por parte de la Gestora, no están tomando a los militantes por lelos por su manejo del asunto. A quienes se creen autorizados para actuar de inquisidores, de nuevo les sobra prepotencia y arrogancia cuando hablan publicamente del asunto, en lugar de aplicarse una cura de humildad, y admitir su error inicial, al no preveer que esta situación podía producirse si desde la gestora no se colocaba a los posibles candidatos en igualdad de condiciones desde que anunciaran su presentación a primarias. Al contrario, se ha recurrido a la improvisación, a intentar ir solventando los problemas en el momento se produjeran. A eso en mi pueblo (y creo que en todos), le llaman falta de previsión.

Tal y como se está actuando, no es de extrañar que muchos afirmen que esta gestora no es la gestora de todo el PSOE, sino que su único objetivo es situar a Diaz en el cargo de Secretaria General de la formacion.

Afirmar estos días, que se ha prohibido el micromecenazgo o “crowdfunding” por el Tribunal de Cuentas es una interpretación, bastante sui generis y subjetiva por cierto, como la hecha por la gestora, donde no parecen ser conscientes de que lo que transmiten a los militantes es que ven a Sanchez como posible ganador. Nada dice la gestora de los actos de Díaz ni de Lopez, ni se muestran interesados por explicar quien los está pagando, y eso que en las redes son ya más las demandas de esa infomación, que sobre el micromecenazgo de Sanchez.

Menos dudas hay aún hoy, en que Sanchez ya se ha incorporado al sistema de cuentas abiertas por la gestora, aunque ese sistema también es cuestionable por otros juristas y eso no le preocupa a la gestora, o al menos no dice nada sobre esas dudas. Lo que nadie hasta ahora ha afirmado, es que Diaz y Lopez esten haciendo frente a los gastos de sus actos con su economía personal.

Pero si llamativo es el silencio de la Gestora al respecto, mucho más lo es contemplar, como todos los medios se obstinan en afirmar que el Tribunal de Cuentas ha declarado ilegal la financiación de la campaña de Sanchez, pese a que conocen que afirmar eso es una falsedad. Parece que estamos en tiempos en los que a nadie le interesa la verdad porque interesan más los propios intereses.

Algunos medios de comunicación, incluso se apresuraron para difundir la versión oficial de la Gestora, lo que contrasta con que sean pocos de esos medios los que recogen en sus portadas que Sánchez ha cerrado su cuenta de Cowdfunding para evitar enfrentamientos y dudas sabedor de que dañan a todo el partido. Y si a eso se une que también son pocos los que se hacen eco de que por la Gestora no se obligue a Díaz y a Lopez a explicar la financiación de los actos en apoyo de sus candidaturas, que saben que también se han celebrado y de los que esos mismos medios si han dado cumplida cuenta escrita y grafica.

Por mucho que esos medios y muchos defensores de Diaz se empeñen, el Tribunal de Cuentas no ha realizado un pronunciamiento oficial declarando no legal el crowdfunding, sino que lo que si hay es una nota de su presidente en la que ni se cita el término crowdfunding o su traducción de “micromecenazgo”. Además llama mucho la atención que sea la primera ocasión en que este tribunal resulta tan agil para decir algo ( habitualmente se pasan años sin que diga esta boca es mia sobre muchas cuentas de organismos oficiales). Quizás esa rapidez de ahora se deba a que esto es parte de lo llamado como “Marca España”, puesto que ni el propio Tribunal de Cuentas dice saber cual es la pregunta que le han hecho, ni en la gestora saben sobre qué le han preguntado al Tribunal.

Pero sobre todo, no es creible que pueda calificarse como “ocultación de donantes” a Sanchez por el sistema de micromecenazgo que estableció, puesto que existe un cuestionario que obligatoriamente hay que rellenar si se quiere efectuar algún ingreso. Y según se regula por la Ley de Financiación de Partidos, estos pueden recibir donaciones no finalistas, nominativas, en dinero o en especie, procedentes de personas físicas, dentro de los límites y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidas en esta ley. Por eso no existe motivo para que el Tribunal de Cuentas ponga ningun reparo a este sistema que es perfectamente legal en nuestro país.

Pero lo curioso es que como el crowdfunding no se regula en la Ley de Financiación de Partidos, el Tribunal de Cuentas no puede pronunciarse al respecto, y por eso no lo ha hecho tampoco en este caso. Si puede hacerse un comentario personal o emitir una nota por cualquiera de sus miembros, como en este caso ha hecho su presidente. La propia ley de financiación especifica, que si una donación a un partido no se ha realizado en la forma correcta, hay tres meses de plazo para hacer ese traspaso y regularizar la situación, y no lo recoge como un delito, por lo que el montante de lo recaudado por el crowdfunding de Sánchez, dispone de ese tiempo para ser transferido a la cuenta indicada y se acaba el asunto.

Sanchez ha dicho que admite la indicación de la gestora y que hará el ingreso. Para que todo sea transparente, ya solo nos queda saber cuando Diaz y Lopez harán publico de donde han procedido los fondos para pagar los gastos que sus actos les han supuesto hasta ahora. De eso parece que no existe preocupación en la Gestora, aunque sí entre la militancia , incluso entre quienes apoyan a estos dos candidatos. Sobre todo parece que no les preocupa a los que siempre se llenaron la boca con aquello de los “bolsillos de cristal”.

Artículo de opinión de Antonio González Cabrera, médico de Familia