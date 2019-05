En Castilla-La Mancha durante la legislatura que ahora termina, se han aprobado con nuestra aportación, leyes importantes para las personas con discapacidad, como la Ley 3/2018 de Protección y Apoyo Garantizado para las Personas con Discapacidad y la Ley 5/2018, que regula el derecho de Acceso al Entorno de Las Personas con Discapacidad Acompañadas de Perros de Asistencia.

A lo largo de la campaña electoral, tanto de las elecciones generales como de las elecciones autonómicas, hemos venido manteniendo reuniones con los diferentes grupos políticos que concurren a las mismas, trasladándoles lo que creemos que es justo para el 10% de la población de Castilla-La Mancha que supone el colectivo de las personas con discapacidad, en un territorio donde la dispersión de la población es una barrera para las personas con discapacidad, siendo más del 50%, las que viven en el entorno rural, cada vez más desprovisto de servicios esenciales.

Como integrantes de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, constituida en julio de 2016, necesitamos que el texto de la Ley del Tercer Sector sea aprobado por unanimidad en el primer periodo de sesiones de esta legislatura, ya que se ha trabajado en él de forma colaborativa en una comisión mixta Tercer Sector-Administración Regional.

POR TODO ELLO, QUEREMOS:

Castilla-La Mancha COMUNIDAD INCLUSIVA

Queremos vivir en una Comunidad donde las personas con discapacidad seamos una prioridad de atención transversal a todas las acciones del Gobierno y de las instituciones de la región.

La Convención de la ONU sobre los Derechos de las personas con discapacidad es la base: sus principios, valores y mandatos para todo lo que se legisle en Castilla-La Mancha.

Queremos una región ACCESIBLE

La Accesibilidad Universal no es una opción o cuestión de voluntad política. Es un DERECHO. Queremos que el nuevo Gobierno cree una Dirección General de Accesibilidad Universal y se coordinen desde ella todas las acciones en materia de Accesibilidad Universal que se desarrollen en la Comunidad. Necesitamos una normativa actual que regule el Derecho a la Accesibilidad en Castilla-La Mancha. Queremos una Nueva Ley de Accesibilidad Universal. Sin ACCESIBILIDAD, no hay acceso a los derechos, no hay garantía de los derechos de las personas con discapacidad.

Queremos un PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE GRADO DE DISCAPACIDAD que sea ágil.

Es necesario y urgente una nueva regulación y diseño de los Centros Base de toda la Región, fundamental para el reconocimiento del grado de discapacidad, fundamental para el acceso a derechos y prestaciones.

Queremos una ATENCIÓN TEMPRANA UNIVERSAL, GRATUITA Y DE CALIDAD.

Necesitamos una normativa actual que regule el Derecho a la ATENCIÓN TEMPRANA en Castilla-La Mancha y coordine las actuaciones de todos los departamentos de la administración y las organizaciones sociales.

Queremos un Sistema EDUCATIVO donde quepamos todas las personas. Necesitamos un PACTO por la Educación Inclusiva y el desarrollo de una Estrategia regional para la Educación INCLUSIVA, que prevea los cambios y adaptaciones en la Educación, garantice los apoyos, la inclusión de todo el alumnado y no deja a nadie atrás. Sólo con una Educación Inclusiva, tendremos una Sociedad Inclusiva. Queremos un EMPLEO digno y los apoyos necesarios para nuestra inclusión en el ámbito laboral

Necesitamos que se modifique la normativa regional de Empleo Público. Somos casi un 10% de la población, y solicitamos que la nueva Ley contemple una reserva del 10% para personas con discapacidad en las ofertas de Empleo Público. Convocatorias diferenciadas adaptadas a las personas con más necesidades de apoyo

Queremos más apoyos a los Centros Especiales de Empleo, y la adaptación a la Ley de Contratos del Sector Público.

Necesitamos que se incremente al 10% la reserva de contratos de las administraciones públicas para Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción en CLM

Queremos la Estabilidad y Sostenibilidad del Sector Social de la Discapacidad en la región.

La Red Pública de servicios y recursos que atiende a las personas con discapacidad y sus familias, en su mayoría están gestionados por las organizaciones de personas con discapacidad en CLM. Necesitamos un plan de estabilidad que favorezca la sostenibilidad del sistema de atención especializada a las personas con discapacidad y sus familias. Necesitamos que se regule el Concierto Social para las prestaciones de servicios y una estrategia de apoyo al Tercer Sector Social.

Queremos un espacio SOCIOSANITARIO adaptado a las necesidades y apoyos de las personas con discapacidad y sus familias

Necesitamos un plan SOCIOSANITARIO y la coordinación interdepartamental que contemplen las necesidades de las personas con discapacidad en todas las etapas de su vida. Medidas como la atención preferente, unidades especializadas según las distintas discapacidades, protocolos de coordinación…

Queremos seguir participando

Proponemos que las nuevas Cortes de CLM que se conformen tras las Elecciones del 26 de mayo asuman el compromiso de transformar la Comisión Permanente NO legislativa para las Políticas Integrales de Discapacidad en una Comisión Permanente LEGISLATIVA.

Necesitamos una Estrategia Regional para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, que favorezca nuestra empleabilidad, el empleo estable, el emprendimiento inclusivo.