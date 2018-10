Un 21 de febrero, el diario Línea de Murcia, informaba sobre una gran manifestación antisoviética en Viena. Se hablaba sobre el nuevo gobierno de Túnez, menos francófono. España y Noruega firmaban un acuerdo para intercambiar mercancías por valor de ochenta y cuatro millones de coronas. En Alcantarilla (Murcia), un hombre era gravemente herido, en una riña, a golpe de picaza. La Jefatura del Cuerpo General de Policía en la capital murciana daba dos meses para que los vecinos mayores de dieciséis años obtuvieran el documento nacional de identidad. Impartía instrucciones sobre desplazamientos y tasas por tramitaciones urgentes. El Jefe provincial del Movimiento y Gobernador civil de Murcia, camarada Alfín Delgado, presidió un acto sindical en el Hogar del Productor. En Albacete, hasta muchos años después, existieron dos salas de cine vinculadas a nuestros hogares del productor. Uno en el edificio de Sindicatos, en la fachada de la calle Mayor, y otro en la calle Concepción, junto al Hotel Central, que hacía esquina con calle Marqués de Molins. Después se ubicaron los comercios de la familia Lorenzo. No hace muchos meses, en ese chaflán, cerró Jaque. Recordamos las proyecciones, que llamaban festivales, de Popeye, El Gordo y El Flaco, Tom y Jerry, como tantas películas de capa y espada. El Servicio Nacional de Crédito Agrícola, que llevaba prestados casi mil millones de pesetas, ofrecía a los labradores créditos de cincuenta mil pesetas sin hipoteca. Se informaba sobre daños en el Campo de Cartagena; el cultivo de habas y pésoles lo más perjudicado. Londres mostraba sus colecciones de calzado. Se decía que la actriz Gina Lollobrígida no era italiana, sino yugoslava. En Francia publicaban que Carmen Sevilla se había hecho monja para no casarse con Luis Mariano. El partido del año en Las Corts servía para enfrentarse Kubala y Di Stéfano en el clásico. Después de varios años, el Madrid podría vencer al Barcelona, campeón vitalicio de la liga. La prensa deportiva pedía un rejuvenecimiento de la selección nacional de fútbol. En aquellos años, el patrón del Cuerpo General de Policía era El Santo Ángel de la Guardia. En Línea de Murcia se publicaba la concesión de una medalla al Mérito Policial para el que había sido hasta hacía poco tiempo comisario jefe en la provincia, Don Basilio del Valle Montero, y le sería impuesta en Madrid el día dos de marzo, que ya estaba destinado en la Comisaría de Distrito Centro, Madrid. Se publicaba una noticia sobre aumento de salarios de los empleados de ferrocarriles y un reajuste de tarifas. En el concurso de relatos policíacos, que convocaba el diario Línea, resultó ganador Don Francisco Martínez Soriano, vecino de la capital. Nicolai Bulganin, Ministro de Defensa soviético, amenazaba a occidente alardeando de su incrementado poderío militar. Varios concejales de Venecia pedían declarar indeseable al ex rey de Egipto, Faruk. Las potencias occidentales interesaban de Rusia una suavización de los controles entre las dos Alemanias. Scelba, en Italia, superó el envite comunista, que desarrolló diversas movilizaciones para lograr su dimisión. En Barcelona fueron detenidos dos atracadores, que habían cometido varios asaltos a farmacia y otros comercios. En su declaración reconocieron que los delitos eran cometidos en sus horas libres, cuando dejaban de trabajar. Un criminal de guerra japonés, condenado a cadena perpetua, que había sido puesto en libertad por error, fue detenido e ingresado en prisión. Un redactor deportivo del Línea se quejaba amargamente de la derrota sufrida por La Cartagenera, 4-1, en el campo del Albacete. Los jugadores locales, Rodri, que hizo tres goles, y Abilio, el cuarto, completaron ese triunfo. El Barça de Kubala endosó un 5-1 al Madrid de Di Stéfano, casi como el 5-0 que recibieron los de Barcelona en su visita de la primera vuelta a Chamartín. El gol de Di Stéfano pudo ser marcado en fuera de juego. El Hércules de Alicante mostraba su resuelta intención de ascender a primera división. Los alemanes orientales estaban convencidos de que la unificación se conseguiría con otra guerra, y las potencias occidentales no estaban por la labor. El café era considerado un artículo de primera necesidad en Estados Unidos, por encima del pan, lo que provocaba su aumento de precio. El presidente norteamericano comprendía el alejamiento de Egipto con respecto a Inglaterra, que advertía sobre la deriva comunista de sus dirigentes. La casa natal de Hitler, en Braunau (Austria), pretendían convertirla en restaurante, aunque el municipio se resistía porque había una escuela. En Perú, dos toros saltaron a los tendidos dispersando a cinco mil espectadores. Domingo Ortega anunciaba que comenzaría la temporada en la feria de abril de Sevilla alternando con Rafael Ortega. Chamaco salía a hombros de la plaza de Málaga. El Litri insistía que no regresaba a los ruedos. Ya se hablaba del tabaco como cancerígeno. En Estados Unidos nacía un largo litigio entre las compañías tabaqueras americanas y la Medicina, que alertaba sobre el serio riesgo de su consumo. La lucha sigue en nuestros días. Parece que la salud gana terreno al tabaco, que se resiste con firmeza. Las normas restrictivas van restando consumo y mejora consecuencias, especialmente, sobre los fumadores pasivos. En aquellos tiempos no se entendía. Todos recordamos la presión publicitaria, especialmente en el cine, donde se hacía una descarada apología del tabaquismo. Se repetían escenas donde afamados actores y actrices fumaban alardeando de gestos y posturas imitadas con fruición. Esta última semana de febrero tiene mucho que decir aún… 30-09-2018.