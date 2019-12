El Presidente de la República Francesa disolvía la Asamblea Nacional. El partido peronista era disuelto en Argentina. Se descubría una conjura en Líbano para derrocar al gobierno. Eran detenidas cien personas a las que se ocupó armas. En Tailandia se mantenía la tensión política. El ejército y la policía estaban pendientes de una posible insurrección. Dos bombas explotaban en Santiago de Cuba, donde una manifestación de estudiantes fue duramente disuelta por la policía. Se reanudaban las relaciones diplomáticas entre España y Finlandia. Se restablecían las relaciones diplomáticas entre España y Austria. La convulsión política se había enquistado en la Asamblea Nacional Francesa. Cáritas España recibía elogios de las autoridades norteamericanas por su gesto de solidaridad con los afectados por las inundaciones en su país. Estados Unidos aprobaba una ayuda de cinco millones de dólares a España para adquirir carne congelada. Se anunciaba el Día de La Madre, que en aquellos años era el 08 de diciembre, la Inmaculada Concepción. Rusia insistía sobre la idea de que Berlín era territorio exclusivo bajo su autoridad. Lógicamente, las tres potencias occidentales no aceptaban semejante pretensión. El presidente argentino, Aramburu, pretendía declarar fuera de la ley al partido comunista.

En Francia se convocaban elecciones para el día 02 de enero de 1956. Se temía una alianza marxista, que reeditaría el Frente Popular. La falta de unidad entre los marroquíes no auguraba un futuro en paz. Franco, que celebraba su cumpleaños, contestaba a la prensa sobre la monarquía en España. El Príncipe Juan Carlos tenía que pasar por las academias militares para completar su formación. Según el Jefe del Estado, la monarquía no podía significar jamás el poder para los ricos, la aristocracia o determinados grupos y camarillas; debía ser eminentemente social y popular o no podría subsistir. Habría de evitar que se formaran grupo antagónicos y cuidar que no se desfigurara su esencia ni la del Movimiento Nacional. Si nos preguntaran ahora sobre cómo debería ser la democracia, probablemente, asumiríamos parte del mensaje, sobre todo lo de evitar la formación de grupos antagónicos, como el poder para grupos y camarillas. No ha sido posible protegernos de los tragaldabas sociales, que esquilman dinero público o privado con el desahogo de los estafadores más profesionalizados.

Seguían las lluvias en el levante y sudeste español, sin embargo, el agua embalsada seguía disminuyendo. Desde la colonia española de Guinea Ecuatorial se producía un aumento en el envío a la península de madera y traviesas para el ferrocarril. El Ministro de Educación, en un aniversario académico, pronunciaba una frase lapidaria, que no tendría problemas en suscribirse en nuestros días: “La preparación y la lealtad son las armas más importantes para la conquista del Estado….” Actualmente no tenemos claro ni el modelo de Estado que deseamos entregar a nuestros hijos; deberán soportar, como nosotros, ataques interesados de quienes buscan la selección supremacista de las tribus inventadas. Se anunciaba que los pueblos y aldeas de la provincia de Toledo dispondrían de teléfono. Los habitantes de la ciudad de Madrid, en el mes de noviembre de 1955, eran 1.803.968. El 06 de diciembre se celebraba el aniversario de la fundación de Quito (Ecuador). Nadie imaginaba que en esa fecha, cuando han pasado 64 años, rememoramos la proclamación de nuestra Constitución, que sigue aguantando los embates de quienes tratan de reformarla para ganar ventajas injustas. Se anunciaba el día 27 para el abono de la paga extraordinaria a los funcionarios. El Ministro de Trabajo decía algo que ahora cobra absoluta actualidad: “No se podrá hablar de justicia social hasta que ésta llegue a todos los rincones de nuestra inmensidad campesina”.

En la ONU continuaban las enconadas negociaciones para admitir nuevos miembros. Los bloques tiraban para conseguir mayores cuotas de influencia. Las tropas francesas se enfrentaban a los rebeldes argelinos en un conflicto que tenía difícil solución. Los discursos de líderes soviéticos en su visita a Asia producían desasosiego y disgusto en las potencias aliadas occidentales. En Argentina eran detenidos varios colaboradores del anterior presidente. Desde Elche (Alicante), se informaba que cuatrocientos españoles fundarían una colonia agrícola en Paraguay. La Santa Sede opinaba que Jerusalén debía ser internacionalizada. En el circo Price de Madrid se celebraba la tradicional fiesta de los pobres. Se daba el pistoletazo de salida para la ingente cantidad de iniciativas en toda España para recaudar ayuda con la que paliar la necesidad de tantas familias españolas. En todos los pueblos, como era tradicional, se iniciaban colectas para proporcionar alimentos a los paisanos que no tenían capacidad para mantener una digna subsistencia. Cáritas Diocesana, ayuntamientos y otros colectivos laicos se mostraban especialmente generosos con una población, muy importante, que carecía de tanto. En estas fechas, cuando hemos sorteado todo tipo de avatares sociales y económicos, se implementan las acciones filantrópicas donde los corazones se ponen a prueba para regalar generosidad. Las luces de colores adornan calles y comercios para decir que algo nuevo, aunque repetido, nos orienta a disfrutar con los nuestros de la armonía y paz que deseamos. Diciembre 2019.