Como consecuencia de un infarto, moría en Argentina el que había sido presidente Lonardi, que derrocó a Perón. Desde Moscú decían que el himno ruso dejaba de tener letra porque en su texto había frases elogiosas de Stalin. Serov, el jefe de la policía política soviética, adelantaba su regreso a Moscú porque no era bien recibido por la opinión pública inglesa y estaba visiblemente incómodo. Mientras, Malenkov desarrollaba su programa de visitas en Inglaterra. Hasta estuvo viendo carreras de caballos con la reina Isabel, sin poder hablar con ella por prohibirlo el protocolo. Según se publicaba en Londres, Malenkov corría serio peligro si regresaba a Rusia; estaba señalado desde el poder soviético. Cuatro de sus colaboradores habían sido detenidos. Mientras, en Moscú, arreciaban las críticas abiertas hacia Stalin. Pravda hablaba de excesos monstruosos. En Italia se tomaban a broma la difícil papeleta de los comunistas italianos, descolocados sobre la problemática mundial respecto a Stalin. Kairov, Ministro de Educación ruso, era destituido. Desde Bruselas (Bélgica), llegaban noticias sobre al atraco sufrido por el Gobernador de Flandes cuando se dirigía a Gante. Fue abandonado en una zanja, herido y maniatado.

Túnez y Argelia seguían sumando muertes violentas. La NATO autorizaba el envío de tropas francesas, desplegadas en Europa, para reforzar la actividad militar en Argelia. En Argel era detenido un grupo comunista que repartía propaganda reclamando la rebelión general contra la metrópoli. En tiempo de graves problemas, como ahora estamos viviendo en España, la desestabilidad es preconizada por traidores buscando destruir el modelo de sociedad. Se puede entender que se haga desde posiciones opositoras; lo que no es posible admitir es que se conspire desde los resortes privilegiado del poder.

Se esperaba la llegada de Gary Grant para rodar en España Orgullo y Pasión, junto a Sofía Loren y Frank Sinatra. Desde Alicante se informaba que Elche surtía de palmas a toda España para ser lucidas en el Domingo de Ramos. Comenzaba la Semana Santa en todo su esplendor popular. En el norte de Murcia, como en Teruel, Tobarra y Hellín, los redobles del tambor tomaban protagonismo en una tradición anclada en el tiempo. El diario Línea de Murcia publicaba un especial deteniéndose en todas las procesiones de la provincia. Y en la capital, Salzillo, el arte sacro sobre pasos impresionantes, como en toda España, donde salía a las calles toda la imaginería que se salvó de la quema, y nuevas imágenes incorporadas para sustituir al expolio de la terrible intransigencia hispana. Y en estos días, mientras repasamos publicaciones y comentarios en las redes, descerebrados sin campo de conciencia, que no vivieron la tragedia, recuperan el lenguaje más violento salpicando de odio todo en lo que no creen; exigen obediente respeto mientras no hacen más que escupir maldad sobre ideologías que no comparten.

En Inglaterra, la opinión publicada decía que eran tiempos para dar el poder al Partido Demócrata. Los medios informativos europeos insistían en la dificultad de Francia para pagar sus deudas. Veía la luz el primer álbum de Elvis Presley, que llegaría al número uno de las listas, algo nuevo para un disco de rock & roll. La estrella musical española en estas fechas de 1.956 era el gran Antonio Molina. En Albacete, según dicen los expertos, había 286 toreros, un torero por cada 280 habitantes.

A finales de marzo llovía con intensidad en Murcia provocando inundaciones. El diario Línea de Murcia publicaba, el día 29 de marzo, una columna sobre Judas Iscariote. Recurrente figura, incluso fuera del espacio temporal semanantero, que nos lleva a identificar comportamientos repetidos en nuestro entorno habitual, donde la mentira y deslealtad se cocinan amasando unas cuantas monedas. El clientelismo social ha usurpado la libertad de expresión y comportamiento. Muchos estómagos hipotecados repiten consignas de sus amos tratando de limpiar una imagen deteriorada por el despropósito y la prevaricación. Esta sociedad nuestra, en días del confinamiento a medias, precisa tremendas dosis de rigor y disciplina con la determinación clara de aplicar retribuciones legales ponderadas y eficaces en una situación tan dramática. Y en tiempos tan duros, cuando muere mucha buena gente y sufren la pandemia miles de profesionales dignos de encomio, los judas iscariotes deberían quedar retratados con descaro.

Desde Lisboa (Portugal), día 29 de marzo, llegaba un suceso vinculado a la familia real en el exilio. El infante Don Alfonso de Bordón, que tenía quince años, hijo menor de Don Juan de Borbón, moría como consecuencia de un disparo accidental cuando limpiaba una pistola. Más tarde se concretaron detalles del suceso, que en un principio quedó limitado al comunicado de Villa Giralda, en Estoril (Portugal). El revolver, calibre 22, estaba en manos de su hermano mayor, que lo acompañaba en ese momento, Don Juan Carlos de Borbón, más tarde Rey de España, actualmente, denostado Rey Emérito por su supuesta conducta irregular. El disparo, a muy poca distancia, alcanzó a su hermano Alfonso en plena cabeza. Llegaba a la ciudad de Barcelona la segunda expedición de murcianos para visitar a las instituciones y colectivos de procedencia murciana en la provincia. La Semana Santa se estaba celebrando con dificultades en España sorteando lluvias.